Protestsager på vej: Kunstgræsbaner for små

Sport Nordsjælland - 31. august 2020

I onsdags vandt Gladsaxe-klubben IF Bytoften med 3-1 over Ejby i serie 2.

Men nu har Ejby nedlagt protest, fordi banen ved Gladsaxe Skole er for lille, og det kan få meget voldsomme konsekvenser. Det kan ende med en syndflod af protestsager.

- Vores forholdsvis nyanlagte bane er ca. 90 x 60 meter. DBUs regler siger, at baner anlagt efter siden efteråret 2014 skal være 105 x 68 meter, og det kan simpelt hen ikke lade sig gøre på den matrikel, hvor banen ligger, når der også skal være sikkerhedsafstande, siger IF Bytoftens formand Thomas Dreyer, der mener, at denne protestsag er den første af sin slags.

- Jeg har bedt om et ekspresmøde med SBU's formand og unionens direktør senest onsdag, hvor vi selv har bestyrelsesmøde.

- Hvis ikke unionen rækker hånden ud til os, så er jeg historie som formand og leder, slår han fast.

- Jeg har været rundt i Gladsaxe Kommune for at undersøge forholdene, og Gladsaxe-Hero på Gladsaxe Stadion og Bagsværd Boldklub på Bagsværd Stadion har nøjagtig de samme problemer.

- Efter min mening bør man se gennem øjnene med, at kravene ikke er opfyldt. Det primære må vel være, at alle kommer ud og får rørt sig. Og forholdene på banen er jo ens for alle. Her i den kommende weekend skal vi afvikle 11 kampe på vores bane. Vi har bladt andet syv 11 mandshold.

Der anlægges jo kunstgræsbaner i stort antal rundt omkring i landet. Og de opfylder ikke alle kvadratmetermålene.

I København, hvor der ikke just er ret meget plads på grund af boligbyggeri og store vejprojekter, kan man via en skriftlig ansøgning gøre sig håb om at opnå en dispensation på op il 10 procent af banens samlede areal