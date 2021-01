Profil stopper i Hillerød

Hillerød kunne forleden offentliggøre tilgangen af offensiv-spilleren Rasmus Tangvig, der senest har spillet for Slagelse med fortid i blandt andet AB og Roskilde KFUM.

Men det går også den anden vej. Tirsdag aften kunne Hillerød meddele, at venstrekanten Tobias Vistisen Andersen stopper i Hillerød for at fokusere på familie og civilt arbejde.