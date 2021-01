Sean Bright (i midten) skal prøve at finde en anden klub i Danmark, for han har ikke niveau til FC Helsingør endnu. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Prøvespiller er vejet og fundet for let Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prøvespiller er vejet og fundet for let

Newzealandske Sean Bright skal prøve sig af i en anden klub end FC Helsingør.

Sport Nordsjælland - 29. januar 2021 kl. 19:17 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Efter at have trænet med et par uger, så har FC Helsingørs træner Morten Eskesen kommet frem til, at den 19-årige Sean Bright fra New Zealand ikke på nuværende tidspunkt er god nok til at komme på FC Helsingørs hold.

- Det er en, vi har fået til prøvetræning gennem vores amerikanske ejere.Jeg vurderer, at han ikke har niveau endnu. Han er et stort talent, men han har et stykke vej til at kunne være omkring hold. Klubben er igang med at hjælpe ham videre på et eller andet niveau, siger Morten Eskesen, der havde ham med i truppen til kampene mod Lyngby og Brøndby.

- Nu tog jeg ham med i dag, hvis der skulle ske noget og for at aflaste truppen, men meningen er, at han skal videre til en anden klub. Det er Gellert (Brian Gellert, sportslig ansvarlig i FC Helsingør, red.) og de amerikanske ejere ved at finde ud af, siger Morten Eskesen.

Han er et produkt af det, som Elijah Just, Dalton Wilkins og Callum MCowatt også er, men hvor de tre har fået kontrakter, så er det ikke tilfældet lige nu for Sean Bright, der fyldte 19 år torsdag 29. januar.

- Han er fremtidens mand, og det er godt for hans egen udviklings skyld, at han kommer videre, for han kommer ikke til at få mange minutter her. Jeg vil sige, at han er en 2. divisionsspiller, siger Morten Eskesen.