Kathrine Møller Kühl - her fra en anden kamp - og FC Nordsjælland vandt sæsonens første kamp hjemme mod AaB. Foto: Allan Noerregaard

Premieresejr til FC Nordsjælland

Sport Nordsjælland - 08. august 2021 kl. 15:56 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Nordsjællands kvinder har været under kraftig forandring hen over sommeren, men det lykkedes alligevel at hente en sejr i sæsonåbneren hjemme mod AaB.

Nordjyderne blev slået med 1-0 på et mål i anden halvleg af Cecilie Larsen direkte på frispark.

De nordjyske gæster lagde aggressivt fra start og fik trykket hjemmeholdet baglæns på banen, men det blev dog ikke til de store chancer. Et par nærgående indlæg, som FCN-keeper Anna Kaas måtte ud og blande sig i, var, hvad det blev til.

I stedet tog FC Nordsjælland langsomt fat i spillet og begyndte at dominere. På midtbanen huserede Kathrine Møller Kühl, som har fået tøjlerne til holdet efter en stribe rutinerede profiler har forladt FC Nordsjælland. Hun er en spiller, er kan noget ekstra, og hun kom da også til en fin hovedstødschance efter 25 minutter, men fik ikke kraft i forsøget.

Hun nåede også - udover en stribe flotte tekniske detaljer - også at sende et langskud mod mål, og det var tydeligt, at jo længere Kühl kom frem på banen, jo flere problemer fik AaB.

Den tendens fortsatte efter pausen, hvor Kühl igen var på spil efter 54 minutter, da hun blev stukket i dybden af Lærke Tingleff. Det endte i en tværbold, som blev rettet af og måtte reddes på stregen.

Fire minutter senere gik der så hul på målscoringen. FC Nordsjællands Cecilie Larsen linede et frispark op fra godt 20 meter, hamrede bolden mod mål og AaB-keeper Line Andersen fik kun en halv hånd på, så bolden endte i mål.

Målet løsnede op for kampen, og begge hold begyndte at være meget direkte i angrebsspillet. AaB havde et par nærgående dødbolde, de kunne have fået mere ud af, mens FCN i et par situationer fik spillet sig fint igennem til baglinien, men manglede præcision i de afgørende pasninger.

AaB største chance faldt 11 minutter før tid på et hjørnespark, som Benedicte Rasmussen kom højest på og headede lige forbi. Bare to minutter efter kunne FCN have afgjort kampen, men Line Andersen i AaB-målet fik gjort skaden for målet god igen, da hun i fin stil klarede en godt skud fra Emilia Asgeirsdottir.

I overtiden var FCN tættest på at score kampens andet mål, men det blev ved det ene og en 1-0-sejr til nordsjællænderne.

Kvindeligaen

FC Nordsjælland-AaB 1-0 (0-0)

Mål: 1-0: Cecilie Larsen (58)

Tilskuere: 159