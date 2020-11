Ivan Mesik er af sted med det slovakiske U21-landshold og sidder derfor over for FC Nordsjælland i pokalkampen mod Hvidovre torsdag aften. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Posen rystes til pokalkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Posen rystes til pokalkamp

Sport Nordsjælland - 12. november 2020 kl. 05:31 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Onsdag eftermiddag blev FC Nordsjællands trup og stab omkring holdet clearet til at spille torsdag aftens pokalkamp mod Hvidovre.

Så derfor har alle muligheder været åbne for cheftræner Flemming Pedersen, når det kommer til at sætte holdet, og han varsler, at kortene bliver blandet på en ny måde.

Målmand Peter Vindahl Jensen er ikke med på grund af corona, men havde alligevel ikke været med, da han skulle have været med U21-landsholdet. Det samme er tilfældet med Magnus Kofod Andersen og Ivan Mesik, der også er af sted på landsholdstjeneste.

Derudover bliver Johan Djourou og Martin Frese sparret, men ellers prøver FC Nordsjælland at finde en balance mellem at bruge dem, der både fortjener og træner til at spille - uden at slå bunden ud af holdet.

- Det er en balancegang, og den er større for os lige i øjeblikket, fordi der ikke er nogen reserveholdsturnering. Så der er en del spillere, der ikke har fået så meget kamptræning. Dem skal vi være ansvarlige over for, siger Flemming Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

- Men det er ikke nogen træningskamp. Det er en kamp, der skal vindes - mod en kompetitiv modstander. Så vi stiller et hold, der på papiret gerne skulle kunne spille op med Hvidovre og vinde. Der vil være udskiftninger, og det er ikke det stærkeste hold, vi kan stille. Men alle dem, der starter, har prøvet at starte i en Superligakamp. Så det er ikke uprøvede spillere, der starter inde - bort set fra Martin Vantruba (i målet, red.).

Og der er respekt for Hvidovre fra Flemming Pedersens side.

- Det kan godt være, jeg kan sige, at vores spillere har spillet Superliga, men det har størstedelen af deres hold jo også. Og nogle der kommer til at gøre det igen. Så det er et kompetitivt hold, og vi kommer ikke til at undervurdere dem på nogen måde. Vi forventer en meget jævnbyrdig kamp, som kommer til at ligge og vippe i størstedelen af tiden.

Hvidovre har slået Glostrup fra Sjællandsserien og KFUM fra Danmarksserien ud i de foregående runder i pokalturneringen, mens FC Nordsjælland sendte FC Græsrødderne fra Københavnerserien ud i sin ene optræden i denne sæsons turnering.

Hvidovre ligger nummer ni i 1. division og vandt i weekenden 3-2 ude over Skive. På holdet finder man et par tidligere FC Nordsjælland-navne. Målmanden Mikkel Bruhn var ungdomsspiller i FCN, men er i det nordsjællandske mest kendt for sin tid i FC Helsingør. Midtbanespilleren Hakan Redzep kommer også ud af FCN's ungdomsafdeling, men har spillet de seneste år i Vejle, Fremad Amager og så altså Hvidovre.

Og ikke mindst er den nu 37-årige angriber og profil i Lyngby, FC Nordsjælland, AGF og Horsens, Kim Aabech.