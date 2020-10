Pokalturnering: Ledøje Smørum får besøg af Brøndby i pokalen

Superligaholdene kunne dog ikke møde hinanden i tredje runde, og de lavere rangerende hold fik fordel af hjemmebane. Kampene skal efter planen spilles fra 10. til 12. november.

Brøndby var et af de hold fra Superligaen, der trådte ind i turneringen. Og Brøndby skal møde Ledøje Smørum fra Danmarksserien.

De danske mestre fra FC Midtjylland, som også er med i Champions League, skal på udebane møde HB Køge fra 1. division.

FC København, der er ude af Europa i denne sæson og derfor kan satse lidt mere på pokalkampene, skal en tur til Avarta fra 2. division.

AGF gæster Kolding IF fra den næstbedste række, pokalsølvvinderne fra AaB skal en tur til Gladsaxe for at møde AB, mens AC Horsens ude møder VSK Aarhus.

OB skal møde vinderen af opgøret i anden runde mellem Ballerup-Skovlunde (BSF) og Næstved, der får afgjort deres indbyrdes kamp på tirsdag.

De forsvarende pokalmestre fra Sønderjyske skal på udebane møde Skive, mens Lyngby bliver gæstende hold hos Slagelse B & I.

FC Nordsjælland, som tidligere torsdag slog FC Græsrødderne ud, skal ikke rejse så langt, da Hvidovre venter i tredje runde.

Esbjerg, som torsdag slog Silkeborg ud, skal på udebane op imod Nykøbing FC.

Kevin Conboy, der er back i den vestjyske klub i 1. division, kræver avancement i det opgør.

- Lodtrækningen gør os i hvert fald til favoritter i kampen. Nykøbing er i gang med et seriøst projekt og vil gerne rykke op fra 2. division.

- Jeg har hørt, at banen ikke er god, så vi får en lang tur, og vi skal spille i en mudderpøl, siger Kevin Conboy til TV3 Sport.

I de øvrige kampe skal Randers FC ude møde Aarhus Fremad, mens Vejle gæster Brabrand.

Fremad Amager, der sidste år slog Lyngby og FCM ud af pokalen, kommer på en på papiret noget mere overkommelig opgave ude mod Hedensted.

Endelig tager Jammerbugt imod Holstebro, mens B93 gæster det lavest rangerende hold, der er tilbage i pokalen, ASA Aarhus fra Jyllandsserien.