Hillerøds U17-drenge havde Lyngby U17 Liga-hold i torvene ved pausen, men måtte se sig løbet over ende i anden halvleg i pokalkampen om en plads i kvartfinalen.

Pokaldrømmen levede i en halvleg

Det lugtede af noget af en overraskelse i pokalturneringen for U17-drenge onsdag aften, hvor Hillerød Fodbold fra Mesterrækken spillede mod Lyngbys U17 Liga-hold.

For ved pausen stod det 2-1 til det undertippede hjemmehold, efter Hillerød fik udlignet Lyngbys tidlige føring til 1-1 på et straffespark, og det blev siden 2-1 op en halvflugter, der sad helt ude ved stolpen.

Og så begyndte forskellen på de to hold at vise sig. Lyngbys kvikke kombinationer skilte Hillerød ad, og med syv minutter igen havde Lyngby lavet fire mål mere og førte 7-2.

Men Lyngby kom stærkt ud fra pausen og viste hurtigt, at de havde læst Hillerøds høje og optimistiske presspil. Det blev 2-2 efter en dødbold, og Lyngby kom foran 3-2 efter et straffespark.

Flot pokaltogt

Hillerød Fodbold U17-drenge er gået på sejrsmarch gennem Mesterrækken i denne sæson med 11 sejr og bare et enkelt nederlag i 13 kampe, hvor man også kun har lukket ni mål ind.

Derfor er holdet nu også at finde i Øst 2-rækken til foråret. Den har man allerede erfaring med via pokalturneringen. Her var første modstander Virum fra Række 2, og de blev slået 7-0, men så fulgte Øst 2-holdene fra Frem og Frederikssund, som blev sendt hjem med nederlag på 4-1 og 3-2.