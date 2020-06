Pokalbolden ruller

Karise-Ejby IFVestmøn-PræstøNæstved FC 77-Faxe LadepladsTårnborg-DianalundBoeslunde-Sorø FrejaFS Hashøj-Ruds VedbFC Kalundborg-HagestedJyderup-Nykøbing IFHørve-TølløseÅlholm-FrederiksværkRosa La FC-TorveparkensCFK-FrihedenFløng Wolves-BorupMladost-LejerboSengeløse-Brøndby StrandB. 82, Virum-VindingeVestegnen FK-Røde StjerneNivå/Kokkedal-TikøbKvistgård-Kokkedal LokalIslev-Jersie UnitedNivå FC-BrødeskovMelby/Liseleje-Slagslunde/GanløseTorslunde/Ishøj-Havdrup GIJægerspris-GræstedMosede-Orient GI19:00 Albertslund BS 72-Barberen IFVinder af Kvistgård/Kokkedal Lokal-FC RudersdalVinder af FC Kalundborg - Hagested Gislinge BK (S3)Vinder af Mladost - Lejerbo Liria FK (SS)Vinder af Hørve - Tølløse Raklev GI (S1)Vinder af FC Hashøj - Ruds Vedby Svebølle BI 2016 (S2)Vinder af CFK - Friheden Tuse IF (SS)Vinder af Torslunde-Ishøj - Havdrup Solrød FC (S1)Vinder af Vestegnen - Røde Stjerne Måløv BK (S2)Vinder af Nivå-Kokkedal - Tikøb Fredensborg BI (SS)Vinder af Sengeløse - Brøndby Strand IF Bytoften (S2)Vinder af Fløng Wolves - Borup IF Frem Bjæverskov (S1)Vinder af Mosede - Orient Ballerup BK (S2)Vinder af Melby-Liseleje - Slagslunde-Ganløse Vinder af Ålholm - FrederiksværkVinder af Boeslunde - Sorø Freja Greve (DS)Vinder af Islev - Jersie United BSF (DS)Vinder af B.82, Virum - Vindinge LSF (DS)Vinder af Vestmøn - Præstø Vordingborg IF (SS)Vinder af Karise - Ejby Fodbold Herlufsholm GF (SS)Vinder af Næstved FC 77 - Faxe Ladeplads Holmegaard GB (S2)Vinder af Albertslund BS 72 - Barberen Ishøj IF (DS)Vinder af Jægerspris - Græsted Dalby IF / HFK fodbold (S3)Vinder af Tårnborg - Dianalund Kalundborg GB (S2)Vinder af Jyderup - Nykøbing IF Svinninge IF (S3)Vinder af Nivå FC - Brødeskov Stenløse BK (SS)Vinder af Rosa LA FC - Torveparkens Herlev IF (DS)FK Sydsjælland 05-ØrslevHaslev FC-KarlslundeUndløse-VallensbækBenløse-SusåKarrebæk-B. 73, SlagelseNyråd/Langebæk-Taastrup FCFårevejle-Holbæk UnitedTFC Odsherred-Roskilde KFUMGørslev-Køge NordØlstykke FC-Herstedøster ICBK Vest-LundtofteJyllinge FC-HundestedVejby/Tisvilde-Allerød FKMørkøv-RingstedFIF Hillerød-HelsingeVipperød-AvedøreHareskov-Hørsholm/UsserødEjby IF 1968-Skjold BirkerødHimmelev-Veddelev-B. 1973, HerlevBlovstrød-HumlebækSvogerslev-Gladsaxe/HeroVG-SåbyTaarbæk-VB 1968Bagsværd-Virum/SorgenfriBrede-GlostrupFløng-Hedehusene-Frederikssund19:00 Tune IF-Albertslund IF