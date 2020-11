Se billedserie Mikkel Rygaard sender et straffespark på stolpen, da FC Nordsjælland torsdag aften var på besøg hos Hvidovre i pokalturneringen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Pokalblamage i Hvidovre

FC Nordsjælland er overraskende ude af pokalturneringen, da Hvidovre fra 1. division endte FCN'erne ud med et nederlag på 2-0 i turneringens 3. runde.

Noget af en blamage af de nordsjællandske Superligaspillere, der ikke formåede at score på Hvidovre, selv om hjemmeholdet i denne sæson har lukket 15 mål ind i fem kampe.

FCN's cheftræner Flemming Pedersen stillede med et stærkt hold fra start, da både Kian Hansen, Mikkel Rygaard, Mohammed Diomande og Isaac Atanga var med fra start, mens der var mere lup på spillere som Joachim Rothmann i angrebet, Tochi Chukwuani, Oliver Antmann og Maxwell Woledzi.

Men man må roligt konstatere, at holdet fik en katastrofal start. De første fem minutter sad Hvidovre totalt på kampen, og de afsluttede den gode periode med at komme foran 1-0. På højrekanten kom Oscar Buch forbi Mohammed Diomande og sparkede et hårdt indlæg ind i feltet, hvor bolden ramte Mikkel Nøhr, der kvik fik dirigeret den mod mål og ind bag Martin Vantruba i FCN-målet.

God reaktion En chokstart, som FCN dog reagerede godt på. I de følgende minutter kunne først Joachim Rothmann og siden Mikkel Rygaard have udlignet, men Marco Brylov i Hvidovre-målet var på plads.

Det var FCN-forsvaret til gengæld ikke efter 12 minutter, hvor en diagonalbold slet ikke blev håndteret i venstre forsvarsside, og så kunne Oscar Buch lægge bolden mellem benene på Ventruba, inden Tobias Thomsen kom løbende til og ekspederede bolden de sidste centimer over stregen.

2-0 og ren nedtur for FCN, der heller ikke kunne omsætte fodboldspillets største chance - et straffespark.

Isaac Atanga blev hægtet ved baglinien af Kim Aabech, og så skulle Mikkel Rygaard bare sætte gang i FCN-maskinen fra pletten, men han sendte bolden på stolpen.

Pokalturneringen, 3. runde

Hvidovre-FC Nordsjælland 2-0 (2-0)

Mål: 1-0: Mikkel Nøhr (5), 2-0: Tobias Thomsen (12)

Advarsler: Ahmed Iljazovski, Hvidovre. Isaac Atanga, Oliver Antman, Tochi Chukwuani, Jacob Steen Christensen, Kamaldeen Sulemana, Mohammed Diomande, FC Nordsjælland.

Udvisning: Abu Francis (84), FC Nordsjælland.



Hvidovre: Marco Brylov - Magnus Fredslund, Daniel Stenderup (23: Ahmed Iljazovski), Matti Olsen, Anders Randrup - Oscar Buch (86: Yasin Dogan), Magnus Westergaard, Sebastian Avanzini, Mikkel Nøhr - Kim Aabech, Tobias Thomsen



FC Nordsjælland: Martin Vantruba - Oliver Villadsen, Kian Hansen (74: Tony Miettinen), Maxwell Woledzi, Mohammed Diomande - Jacob Steen Christensen, Mikkel Rygaard, Tochi Chukwuani (63 Abu Francis) - Isaac Atanga (85: Emeka Nnamani), Joachim Rothmann (63: Kamaldeen Sulemana), Oliver Antman (75: Andreas Bredahl)



Jo, kampen levede i den grad, men første halvleg ud kneb det kraftigt med kvaliteten for FC Nordsjælland, der virkede tappet for selvtillid i de offensive aktioner.

Aabech stod også for anden halvlegs første chance, da han med sit frygtede venstreben sparkede et frispark tæt forbi mål. Og Hvidovre fortsatte med at gå uimponeret til værks med et højt presspil, hvilket gav flere nordsjællandske boldtab. Efter et af dem var Oscar Buch meget tæt på at heade bolden ind til 3-0, men FCN slap med skrækken.

Men så var det som om, FCN lige skruede en anelse op for tempoet og inden for to minutter havde først Oliver Antman og så Joachim Rothmann et par gode skudforsøg. Kort efter kom både Kamaldeen Sulemana og Abu Francis på banen for at lægge et ekstra tryk på hjemmeholdet.

Ikke farlige Det hjalp dog ikke rigtig. Heller ikke selv om Flemming Pedersen også prøvede at sætte Andreas Bredahl ind som ekstra kræfter i angrebet. Men det var først i det 82. minut, FCN truede igen, da Kamaldeen sparkede på mål og tvang endnu en redning ud af Marco Brylov.

Kort efter følte FCN sig snydt for et straffespark for hånd på bolden i Hvidovre-feltet, og det fik Abu Francis til at udbryde noget, der kostede ham et direkte rødt kort.

Det skulle vise sig at være kampens afgørelse, og pokaloverraskelsen var en kendsgerning.