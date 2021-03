Møllenberg bokser her en kamp om ungdomsverdensmesterskabet mod franske Jaouad Belmehdi. Foto: Mads Hussing

Planerne ændret: Titelkamp til Møllenberg

Sport Nordsjælland - 10. marts 2021 kl. 22:17 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Det er WBA's intercontinentale titel, der er på spil i Frankrig 24. april.

Gilleleje-bokseren Oliver Møllenberg skulle have været i ringen 8. maj ved et stævne i Ringkøbing, men de planer er nu skrinlagt, efter muligheden for en kamp om intercontinental-titlen hos WBA er blevet mulig.

Kampen står mod den regerende mester Sandy Messaoud fra Frankrig.

Efter at have studeret Sandy Messaoud nøje, valgte Oliver Møllenberg og hans hold at sige ja tak til kampen.

- Af en eneste årsag: Vi tror på, at Oliver kan vinde over ham, står der i en pressemeddelse fra Team Møllenberg.

Han skal op mod en 14 år ældre bokser, der naturligt nok vil have mere rutine at trække på. Men Oliver Møllenbergs trænerteam mener, at den unge bokser har en reel chance.

- Vi synes, hans boksestil ligger godt til Oliver, og han er ikke nogen fysisk stærk bokser. Nu har vi målrettet vores træning mod 24. april, og allerede nu viser de test, vi har lavet på Oliver, at det tegner godt.

- Vi tør godt love at, Oliver kommer i sin bedste form nogensinde og kommer til at bokse sin livs kamp nede i Frankrig, skriver teamet.

Oliver Møllenberg er naturligvis glad for muligheden, og han er klar på den store opgave.

- Jeg er så klar til at overraske alle og vende hjem med WBA-bæltet, siger han.