Philip Rejnhold vil rykke op med FC Helsingør til sommer

Sport Nordsjælland - 11. august 2021 kl. 17:50 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Ambitionen er klar. Der skal spilles superliga efter sommerferien i Helsingør, og Philip Rejnhold vil være med, inden turen forhåbentlig går til udlandet.

FC Helsingør er kommet flyvende fra start i den nye sæson. Tre kampe - tre sejre og dermed ni point. Det er kun Lyngby, der har formået at gøre det samme.

Holdet har blandt andet slået storsatsende Esbjerg og superliganedrykkerne fra Horsens.

Frederiksborg Amts Avis har taget en snak med forsvarsspiller Philip Rejnhold, der kom til FC Helsingør for et år siden, og som har taget byen med storm og blev kåret til kampens spiller en stribe gange i den forgangne sæson.

Hvorfor har I fået sådan en god start?

Fordi vi har bygget videre på sidste sæson. Specielt foråret sidste sæson. Vi har samme stamme og samme base, og så har vi fået nogle rigtig dygtige spillere ind, som har været med til at højne vores niveau.

Er det jeres egen fortjeneste, eller er det fordi, I har mødt nogle hold, I bør kunne slå?

Vi skal kunne slå alle hold i rækken, hvis vi skal forløse vores ambitioner om at rykke op. Men vi har mødt Horsens, der er superliganedrykker. Vi har mødt Esbjerg, der alt andet lige satser på at rykke op, og så har vi mødt Fremad Amager, som også var et fint hold i sidste sæson.

1. division er bare tæt, så på en god dag kan vi slå alle, men på en dårlig dag kan vi tabe til alle.

Jeg synes, vi har kendt vores besøgelsestid, udover måske lige i Esbjerg, hvor vi skulle have lavet nogle flere mål. Vi har været kyniske - specielt defensivt.

Hvordan ser du på jeres direkte modstandere? Hvem er det, og hvordan synes du de ser ud?

Det er selvfølgelig Lyngby og Horsens, der er superliganedrykkere. De skal altid regnes med i ligningen som favoritter til oprykningen. De er begge to blevet svækket, hvor vi er blevet forstærket. Vi har vundet mange fodboldkampe det sidste halve år, hvor de har tabt rigtig mange. Så på den måde har vi måske noget momentum.

Freericia er altid en outsider. Det er et dygtigt hold. Køge har jo store ambitioner. Esbjerg havde det også, men de har fået en dårlig start. Det kan være, at de når det.

Det er de fem hold, der nok skal ligge og kæmpe om det til sidst.

Nu gælder det Vendsyssel på fredag, og der kan komme masser af tilskuere. Hvorfor skal folk komme til fodbold på fredag?

Fordi vi spiller god fodbold. Vi har momentum. Vi er tophold i 1. division, og vi skal ud og smadre igennem. Vi skal have den fjerde sejr på stribe. Det var salgstalen.

Du har haft gode præstationer det seneste år i Helsingør. Hvad er dine ambitioner?

Jeg skal nå så langt som muligt. Så kort kan det siges. På den korte bane vil jeg gerne rykke op med Helsingør. Og det vil jeg meget gerne gøre i denne sæson.

Jeg har to år tilbage af min kontrakt. Hvis vi kan rykke op til sommer, så har jeg et år tilbage, og så vil jeg gerne have, at Helsingør bliver reddet i Superligaen, som alt andet lige må være målet, hvis vi rykker op i denne sæson.

På sigt vil jeg rigtig gerne til udlandet. Hvorhenne og hvilken klub betyder ikke det store for mig. Jeg vil gerne ud at have nogle oplevelser med min fodbold.

Det kan være USA, det kan være Asien, det kan være Tyskland - ja faktisk alt.

Du er jo fodboldnørd. Du kigger på alt muligt fodbold. Der må være noget, der passer dig bedst.

Du må gerne kalde mig fodboldnørd. Jeg vil gerne enten til England eller Tyskland. Hele fodboldkulturen og mentaliteten vil jeg gerne prøve at opleve på et tidspunkt.

Den måde, der bliver praktiseret fodbold på i Tyskland og England, passer til min spillestil.

Spiller du den rolle på holdet, som du gerne vil spille?

Lige nu gør jeg. Jeg vil rigtig gerne spille min højre back. Det fik jeg ikke rigtig lov til i sidste sæson på grund af skader, karantæner og så meget andet. Men jeg håber da på, at jeg i denne sæson kan få lov til at spille det jeg kalder min plads. For det er der, jeg er bedst.

I har forhåbentlig ikke set det bedste fra mig endnu.

Men der skal ikke mange flere skader i midterforsvaret til, før du må tage turen derind igen?

Det kan meget vel være, at jeg ryger derind på et tidspunkt, hvis der kommer karantæner eller skader, men jeg håber da på, at vi kan holde os skadesfri allesammen.

FC Helsingør i morgen klokken 19.00 på hjemmebane mod Vendsyssel, der har fået tre point for tre kampe. De har spillet samtlige kampe 1-1.