Peter Løvenkrands: Jeg savner Danmark

41-årige Peter Løvenkrands fra Allerød har været professionel fodboldspiller og træner i udlandet i 21 år, men nu er han hjemme i Danmark igen.

05. juli 2021

Barndommen og ungdomslivet foregik i Lillerød. Det samme gjorde de første 12 år som fodboldspiller. Klubben hed dengang Lillerød IF.

Efter to år i AB gik turen i 2000 til udlandet, og første destination var Glasgow Rangers.

Siden dengang i 2000 har Allerød-drengen Peter Løvenkrands ikke spillet eller trænet i en dansk klub. Men det skal han nu, da han har fået en kontrakt med 1. divisionsklubben Fremad Amager.

- Jeg må indrømme, at jeg de sidste tre-fire år er begyndt at savne Danmark. Jeg elsker den følelse, jeg får, når jeg lander i Københavns Lufthavn, når jeg besøger familien, siger Peter Løvenkrands og fortsætter:

- Nu skal jeg så flytte hjem og være her hele tiden. Det er en underlig følelse. Normalt når jeg er her, så er jeg her i to-tre dage, og så tager jeg væk igen. Nu skal jeg ikke skynde mig at se en masse mennesker.

Han ser stadig sine kammerater fra tiden i Allerød, og hans mor bor stadig i Nordsjælland.

- Nu ringer mine kammerater Kasper og Thomas og spørger, hvad jeg laver, og om jeg vil op at spise. Eller også ringer min mor og siger, at hun laver aftensmad til mig. Sådan noget er bare dejligt, siger Peter Løvenkrands, der glæder sig over, at det for det meste har været godt vejr, mens han har været i Danmark.

- Det er noget andet end det skotske regnvejr, når man også har den hårde vind, siger Peter Løvenkrands med et stort smil.

Han kunne ellers have været endt et andet sted end Danmark.

- Jeg havde andre muligheder. Jeg var tæt på at tage til Japan. Jeg fik tilbudt et managerjob, men corona ødelagde det. Jeg kunne ikke få mit arbejdsvisum, siger Peter Løvenkrands, der gerne ville væk fra Skotland.

- Jeg har altid haft en tanke om, at dansk fodbold vil passe mig rigtig godt. Derfor kiggede jeg lidt mere væk fra det skotske.

- Der er også noget pres derovre. Hvis jeg gik ind i et andet job end Rangers, så ville det hele tiden blive sammenlignet med Rangers, siger han.

Hans to døtre og hans kone bliver i Skotland. De to piger går i en skole, de er glade for, og så er der masser af ferier og fridage, hvor Peter Løvenkrands kan tage det direkte fly til Edinburgh fra København, eller hans døtre og kone kan komme til Danmark og besøge ham.

Det var også en af grundene til, at det blev Fremad Amager, han valgte.

- Det ligger fantastisk. Det er et dejligt område, og det er dejligt at være tæt på lufthavnen, når vi skal rejse frem og tilbage, siger Peter Løvenkrands, der heller ikke er langt fra Nordsjælland.