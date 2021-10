Peter Hirsch i målet for det hedengangne Nordsjælland Cobras i 2005 mod Esbjerg. Foto: Thomas Olsen

Peter Hirsch: Rungsted skal nok finde rytmen

Den tidligere Rungsted-målmand Peter Hirsch følger stadig med i Rungsteds kampe, og han er imponeret over pointhøsten i Champions Hockey League.

Sport Nordsjælland - 07. oktober 2021 kl. 18:42 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Peter Hirsch har prøvet meget som spiller. Han var med til at spille Danmark op i A-gruppen i 2003, hvor de har været lige siden. Han har i alt deltaget ved 12 VM-turneringer og spillet i Danmark, Sverige, England og USA.

Nu er den tidligere Rungsted-spiller målmandstræner i Rögle i Sverige. Det ligger ved Ängelholm, der er tæt på Danmark, og derfor kan han tage til Danmark en gang imellem for at besøge familien og se Rungsted spille.

- Jeg har været der i denne sæson. Jeg så dem tabe til Herning, siger Peter Hirsch til Frederiksborg Amts Avis.

Han følger med i Rungsteds gøren og laden i både Champions Hockey League (CHL) og i Isligaen, samtidig med at hans eget hold også deltager i både den svenske liga og i CHL.

- Turneringen er relativ ny, og selvom den måske endnu ikke har den store tilskuerappel, så er turneringen vurderet højt blandt de hold, der er med.

- Hos os i Rögle har vi den indstilling, at vi er med for alvor, og vi stiller med det stærkeste hold, siger Peter Hirsch, der dog erkender, at den svenske liga vejer lidt tungere i sidste ende.

- Vi har selvfølgelig altid fokus på den hjemlige liga. Det tæller mere at vinde den end at vinde CHL.

CHL giver en mulighed for at opleve andre ishockeykulturer.

- Vi får lov til at spille mod hold, som vi ikke spiller mod til daglig. De spiller en andens lags hockey end i den hjemlige liga, og det er spændende at opleve de andres taktiske oplæg, og se hvordan andre hold gør. Det er meget inspirerende, siger Peter Hirsch, der senest spillede mod Sønderjyske i CHL.

Rungsted kan blive historisk Der er aldrig noget dansk hold, der har gået videre fra gruppespillet i CHL.

Men hvis Rungsted vinder på tirsdag over franske Rouen, så kan Rungsted skrive historie. Der er flere forklaringer på, at den bedrift kan komme i hus.

- Rungsted er havnet i en lettere pulje. Men med det sagt, så er det også svære modstandere. Det så man mod Rouen i Frankrig, hvor de tabte 5-1. Nu skal Rungsted gøre arbejdet færdigt, hvis de vil videre fra puljen, siger Peter Hirsch og fortsætter:

- Rungsted har spillet på et højt niveau i den pulje, og de har taget de point, som de skulle.

Landsholdet har været med på øverste hylde i 18 år, og klubholdene gør sig mere og mere gældende.

- Det viser, at vi ligger i toppen af de næstbedste. Det er godt for dansk ishockey at kunne måle sig mod tophold fra andre lande. Det er også de lande, som vi kigger på også med landsholdet. Det er et skridt i den rigtige retning for klubberne, siger Peter Hirsch.

Landsholdet er det store Det er landsholdet, der er primus motor i dansk ishockey.

- Landsholdet er ansigtet udadtil i dansk ishockey, siger Peter Hirsch.

- Vi røg op i 2003, og så kommer de rigtig gode resultater en gang imellem, og det giver blod på tanden, og det giver også noget for interessen i Danmark og for klubberne. Dengang fik de øjnene op for, at der også blev spillet ishockey i Danmark, fortsætter han.

Rungsted har skader Mens Rungsted fik point i CHL, så gik det mere trægt med starten i Isligaen, hvor holdet lige nu ligger næstsidst. Rungsted har mange skader hos nøglepersoner, men det er ikke noget, der bekymrer Peter Hirsch.

- Jeg ved godt, at Rungsted har haft flere skader. Jeg synes, det er flot, at de har klaret sig så godt i CHL uden dem.

- I ligaen skal de nok klare sig. Folk kommer tilbage, og så finder de rytmen igen. Selvom man vil vinde hver kamp, så bliver mesterskabet først afgjort i marts-april. Det er et godt mandskab, så de skal nok komme i gang, siger han og fortæller omo situationen i Rögle:

- Vores situation er noget speciel. Vi starter med syv udebanekampe, fordi vores hjemmebane er under renovering. Så vi spiller første hjemmekamp 9. oktober mod Malmø.

- Vi har brugt tid på at forberede det, så det har ikke været en mental udfordring, da vi har vidst det længe. Vi har rejst godt og boet fint, siger Peter Hirsch, der med holdet heller ikke er kommet udenom skader.

- Vi har nogle gode juniorer, så da vi fik to skader, kom der to juniorer op på holdet og gjorde det godt. Niveauet på holdet blev ikke sænket siger han.

Rungsted spiller i Isligaen lørdag aften mod Frederikshavn, og på tirsdag gælder det hjemmekampen mod franske Rouen om en plads videre i Champions Hockey League.