Pengemænd træder til side

- Det har hele tiden været planen at betale investorerne ud, når vi fik muligheden for det - både fra deres og vores side. De trådte til med en stor støtte til os, da vi havde brug for det og havde muligheden for at investere i en fantastisk klub som FCN, og det gjorde de uden profit i sigte, men for at hjælpe Right to Dream med at tage det næste skridt i gruppens udvikling, som FC Nordsjælland er en stor del af, siger bestyrelsesformand Tom Vernon.