Se billedserie Mark Parrish er tæt på 300 førsteholdskampe for Allerød FK. Han kan nå milepælen i løbet af efteråret. Billedet er fra en kamp mod Frederikssund IK i forårt. Foto: René Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Parrish har gode minder om Allerød-Brøndby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Parrish har gode minder om Allerød-Brøndby

Sport Nordsjælland - 22. september 2021 kl. 22:10 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Der er ikke så meget nyt under solen, kan man fristes til at sige. Da Allerød FK for 14 år siden spillede sig frem til 3. runde i DBU Pokalen mod Brøndby, så var storholdet fra Vestegnen havnet i en større krise.

Den gang gik bølgerne så højt, at daværende bestyrelsesformand Per Bjerregaard valgte at blive lukket ind på hjemmeholdets mere rolige fanafsnit - i stedet for at blande sig med Brøndbys egne - utilfredse - tilhængere.

3510 tilskuere satte publikumsrekord en solrig sensommerdag på Skovvang Stadion i 2007, og små 20 minutter før tid blev en pur-ung Mark Parrish sendt på banen for Allerød FK. Det samme kan blive tilfældet, når de to hold mødes igen torsdag aften. Parrish er den eneste genganger fra dengang i de to holds spillertruppe.

- Jeg vil så nok også være den ældste på banen, siger nu 33-årige Mark Parrish.

Kampen fra dengang står tydeligt i erindringen.

- Det var meget intimiderende for en 18-19-årig knægt, som jeg var på det tidspunkt og forholdsvis ny på førsteholdet, siger Mark Parrish og uddyber:

- De stillede i stærkeste opstilling på det tidspunkt, fordi de havde tabt så mange kampe. Der var blandt andre: Kasper Lorentzen, Martin Retov og Peter Madsen, så det var en fed oplevelse.

Selve opgøret blev tabt 4-1.

- Men vi gjorde en god figur og scorede til sidst. Jan Madsen bankede den ind fra midt på banen over Stephan Andersen.

- Vi spillede en fantastisk kamp. Vi spillede hinanden godt i fødderne og sendte bolden i dybden på det rigtige tidspunkt, husker Mark Parrish, der håber på en ny god oplevelse på egne og holdkammeraternes vegne

- Jeg kan kun glæde mig over, at de, som ikke har prøvet det før, at de nu får oplevelsen, siger Mark Parrish.

Med erfaring i bagagen så har den rutinerede kantspiller også en idé om, hvordan opgave skal gribes an.

- De kan spille i et andet tempo, og har selvfølgelig et fysik overtag i kraft af, at de træner hver dag. Men de kan nødvendigvis ikke matche os på viljen og indstillingen, og med det kan vi måske gå ind og slå dem i ubalance, siger Mark Parrish.

Han har spillet tæt på 300 førsteholdskampe for Allerød, og når det alligevel ikke er blevet til flere, så skyldes det også, at han har været ude at se sig omkring ad et par omgange. Han har blandt andet spillet i Hvidovre og Kolding IF i sæsoner efter pokalkampen.

- Den gang ville jeg gerne prøve noget med min fodbold, og jeg havde nogle kontakter. Daværende træner Bjarne Jensen fik mig med til Hvidovre et halvt års tid, og derefter tog jeg et par sæsoner i Trekantsområdet, hvor der var flere gode klubber, siger Mark Parrish.

Han har også haft en periode i naboklubben Skjold Birkerød, men han er alligevel hver gang vendt tilbage til Allerød FK.

- Det er en god klub - medlemsmæssigt en af de største i Danmark, og uanset hvor vi har ligget i rækkerne, så har vi altid haft en dejlig trup med god stemning, hvor folk er gode ved hinanden, siger Mark Parrish.

Kammeratskabet gør, at Mark Parrish ufortrødent fortsætter, selv om han ikke er fast i startopstillingen. Han er dog fremdeles holdets anfører, og det kræver sin mand at træne tre gange om ugen ved siden af et krævende fuldtidsarbejde og lange køreture. Mark Parrish har bopæl på Østerbro og er direktør for forretnignsudvikling i en software-virksomhed i Hørsholm, som han selv er partner i.

- Det kræver noget prioritering, men jeg bliver ved, så længe jeg kan, siger Mark Parrish, der er født og opvokset i Danmark men har dobbelt dansk og amerikansk statsborgerskab.

Han ser en god chance for, at Allerød inden for en overskuelig fremtid prøver kræfter med divisionsfodbold igen.

- Vi har en god gruppe af Allerød-gutter og så er der kommet en flok af Helsingør-drenge med. Det fungerer godt, så jeg tror på, at vi kan rykke op i 3. division, siger Mark Parrish.