Overraskende matchbold til Hørsholm 79ers

Efter tre perioder var der intet, der tydede på, at Hørsholm skulle gå ud af den første semifinale i Dameligaen mod Amager søndag med en sejr. I Amagerhallen var gæsterne bagud med 15 point midt i tredje periode og 13 med otte minutter igen, men formåede at komme tilbage og vinde 61-62 efter en knivskarp afslutning. Med sejren har Hørsholm to matchbolde i semifinaleserien, der spilles bedst af tre kampe.

- Vi spiller en rigtig dårlig første halvleg, men vi har lært gennem sæsonen, at en kamp er aldrig slut. Det viser enormt meget styrke, at vi kommer igen og at folk har den selvtillid. Jeg er mega stolt af at vi vinder den her kamp, for det så ikke sådan ud ved halvleg. Vores styrke er, at selv om vi ikke har så mange profiler som de andre hold, kan alle bare score en treer eller score et lay'up. Det er det, jeg synes vi lykkes med i dag, så jeg er mega stolt af holdindsatsen, siger Gritt Ryder.