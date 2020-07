Shane Hanna kom til Rungsted fra Texas Stars.

Overraskende forlængelse

20. juli 2020

Det var ventet, at den 26-årige canadier Shane Hanna efter en imponerende sæson i Rungsted ville fortsætte karrieren i tysk eller svensk ishockey, men tingene er ikke helt, som det plejer at være, og Rungsted kunne mandag offentliggøre, at backen fortsætter i Rungsted et år mere.

- Under normale omstændigheder ville vi næppe kunne holde på en klassespiller som Shane i Danmark, men kombinationen af usikkerheden på grund af Corona, og det faktum at Shane var meget glad for at være i klubben, gjorde det var muligt at hente ham tilbage, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg.

Shane Hanna kom til Rungsted fra AHL-klubben Texas Stars for et år siden, og han slog omgående til i sin første sæson i Danmark, hvor han blev nummer syv på den samlede topscorerliste i ligaen med 14 mål og 50 point. Det gjorde samtidig Hanna til den mest producerende back overhovedet i metalligaen.

- Shane var efter min overbevisning ligaens bedste back sidste år, og jeg er utrolig glad for, at det lykkedes at overtale Shane til at vende tilbage til Rungsted. Han er en spiller der altid går forrest til træning både på og udenfor banen. Han kan spille mange minutter og han er en konstant trussel for modstanderholdet., siger Rungsteds sportschef, Morten Hagen.

Den forgangne sæson blev afbrudt og aldrig spillet færdig. Rungsted er dermed i princippet stadig forsvarende mestre med titlen fra 2019. Den nye sæson er planlagt til blive sat i gang i september, men i ishockeykredse er man begyndt at spekulere i, om starten skubbes hen i oktober.