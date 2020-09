Se billedserie Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Overraskelsen lurede: Frederikssund var foran mod divisionshold

Frederikssund bød op til dans med en hurtig scoring, men Næstved svarede straks igen. Herefter var det en åben slagudveksling, indtil de gæstende favoritter til sidst satte trumf på og med 4-1 sikrede billet til næste pokalrunde.

Sport Nordsjælland - 01. september 2020

De små 400 tilskuere på Frederikssund stadion fornemmede en svag duft af pokalsensation, da Christian Helev efter kun ti minutters spil bragte Frederikssunds DS-hold foran 1-0 mod Næstveds nedrykkere fra 1. division.

Det blev dog ved pokaldrømmene for hjemmeholdet, der lidt for let lod de gæstende favoritter slå tilbage med en nem udligning fem minutter senere. Alt for løs opdækning gav Næstveds anfører Alexander Schmidt masser af plads i feltet, og han takkede med en klinisk afslutning uden chance for unge Rasmus Stampe i målet.

Herefter bølgede spillet lidt frem og tilbage uden den store organisation på nogen af holdene, men knap ti minutter før pausen blev det 2-1 til gæsterne. Et super flot tjip ind over forsvaret gav Næstveds Christoffer Thrane frit løb mod mål, og da han tog en hurtig drejning, kom Christian Krogh for sent og fældede ham til straffespark. Det omsatte Akmed Hassan sikkert til mål.

Pausen blev brugt til lidt nostalgi på Frederikssund stadion, idet hjemmeholdet på banen kunne hylde seks lokale helte fra en pokaltriumf mod netop Næstved helt tilbage i 1976, hvor Frederikssund skabte sensation ved at vende 0-2 til en sejr på 3-2 i Næstved, der dengang for 44 år siden spillede i 1. division, som var Danmarks bedste række.

Siden er det Næstved, der har haft stolte pokaltraditioner og endda nåede finalen i 1994, hvor der skulle forlænget spilletid til, før Næstved måtte bøje sig mod Brøndby. I nyere tid har Næstved også skabt små pokalsensationer, bl. a. ved to år i træk at slå FC Nordsjælland ud.

Måske var det pokaldrømme om at gentage datidens triumf, der gav Frederikssunds spillere ny tro på tingene fra 2. halvlegs start. De leverede et sandt angrebsraseri og satte i den grad Næstved under pres, så det nærmest var mirakuløst, at det ikke lykkedes at udligne på nogle af de store tilbud.

Næstveds keeper Viktor Anker leverede et par pragtredninger, og da "ankermanden" endelig også var passeret, fik han hjælp på målstregen af en medspiller. Det var Christian Helev og Pelle Sørensen, der stod for de to mest nærgående forsøg.

Midtvejs i 2. halvleg var gassen dog gået af hjemmeholdet, og Næstved overtog taktstokken. En forvirret hare som "baneløber" blev i slutfasen eneste underholdningsmoment for hjemmepublikum, mens Næstved satte sig på alt det, der havde med fodbold at gøre.

Godt ti minutter før tid faldt den reelle afgørelse, da Christoffer Thrane omsatte et frisparkindlæg i mål til 3-1, og herfra styrede gæsterne totalt, selv om Frederikssund selvfølgelig forsøgte at satse til sidst.

Det resulterede blot i endnu et mål på smukkeste vis, hvor Akmed Hassan let kunne bugsere bolden i kassen på forarbejde af Lucas Rejnhold.

Den 41-årige portugiser, Pedro Hipolito, fik således en fornem debut som ny cheftræner i Næstved, der endnu ikke har været i kamp i 2. division. Han var naturligvis også meget glad for sejren:

Pokalturneringen, 1. runde Frederikssund-Næstved 1-4 (1-2)

Advarsler: Rasmus Stampe, Frederikssund og Edson Souza Aquino, Næstved.

Mål: 1-0 Christian Helev (10), 1-1 Alexander Schmidt (15), 1-2 Akmed Hassan, straffe (36), 1-3 Christoffer Thrane (79), 1-4 Akmed Hassan (93).

Frederikssund: Rasmus Stampe – Adam Kielsgaard, Martin Hansen (81: Mathias Sand), Casper Dani Damsgaard – Christian Krogh, Jannick Andersen (81: Oliver Juul), Pelle Sørensen, Patrick Dahm, Deniz Ates (17: Daniel La Cour Hacke) – Christian Helev, Frederik Sommer (75: Rasmus Gasberg).

Næstved: Viktor Anker – Lucas Rejnhold, Lasse Nielsen, Magnus Jørgensen, Abdoulle Njal – Mathias Kisum, Edson Souza Aquino (46: Victor Varela Jotoba), Alexander Schmidt, Mateus Costa (65: Isaac Nortey) – Christoffer Thrane (84: Godwin Segle), Ahmed Hassan.

- Men jeg er glad for den måde, vi reagerede på efter deres hurtige mål. Det var godt at komme så stærkt tilbage, og vi kan bruge sejren fremadrettet til kampene i 2. division, hvor vi har den næste "krig" allerede på fredag, lyder det fra Pedro Hipolito.

Frederikssund-træner Martin Hilstrup tog nederlaget med oprejst pande:

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan tillade os at stå her og være skuffede. Vi skabte mange chancer og skulle have kendt vores besøgelsestid. Og så skulle de ikke være kommet så let til udligningen, efter at vi var kommet foran.

- Men vi kommer rigtig godt ud til 2. halvleg, hvor vi virkelig har momentum i de første tyve minutter. Det var her, vi skulle have slået til. Det lykkedes desværre ikke, og vi må nøjes med at glæde os over, at vi i hvert fald bød dem op til dans, som vi aftalte på forhånd, siger Martin Hilstrup.

Frederikssund kan samle kræfter som oversidder i Danmarksserien i den kommende weekend, mens Næstved pokalvindere altså skal spille første ligakamp allerede fredag på hjemmebane mod Hillerød.

Næste pokalrunde skal ifølge planen for Sydbank Cup spilles i dagene 6. til 8. oktober, og Næstved kan måske se frem til en spændende udfordring, da de fleste Superligahold er med i hatten til lodtrækningen.