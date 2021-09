Se billedserie FC Fredericia møder FC Helsingør, i Fredericia fredag den 17. september 2021. FC Fredericia møder FC Helsingør. Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Otte minutter i himlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Otte minutter i himlen

Sport Nordsjælland - 17. september 2021 kl. 19:51 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Fredagens topbrag i 1. division endte i ren triumf for nordsjællandske FC Helsingør.

For udekampen mod FC Fredericia endte med en sejr på 4-2 til FCH - ikke mindst på grund af otte knivskarpe minutter i anden halvleg.

Her scorede første Daniel Norouzi og så Eli Just to gange, hvilket forvandlede 1-0 til 1-3 i Helsingørs favør, og nu er nordsjællænderne alene på førstepladsen i 1. division.

Synderen Samson FC Fredericia var ellers bedst i størstedelen af første halvleg, hvor Helsingør var decideret heldige med ikke at være bagud. Især topscorer Samson Iyede var den helt store synder. Han imponerede første med et saksesparksforsøg efter 24 minutter, men to minutter senere præsterede han i helt fri position at sparke bolden direkte på Helsingør-keeper Kevin Stuhr Ellegaard. Helt ufatteligt, da FCH-keeperen for længst have opgivet at redde den bold, da indlægget fra Alexander Jensen skarp gennem feltet og satte hele forsvaret af.

I stedet fik Helsingør sendt et varselsskud af i halvlegens overtid, hvor Oliver Kjærgaard også på ubegribelig vis fik dirigeret et indlæg over mål fra få meters afstand.

I stedet bragte hjemmeholdet sig foran på en omstilling kort inde i anden halvleg. Patrick Egelund modtog bolden og gik mod mål, mens Helsingørs Frederik Bay bakkede og bakkede. Til sidst var der så plads til, at Egelund kunne sparke bolden fladt op ad fjerneste stolpe og ind til 1-0.

Morten Eskesen på Helsingør-bænkede reagerede lynhurtigt med en dobbeltudskiftning, og det var med til at give Helsingør medvind i kampen. Daniel Norouzi fik lidt heldigt udlignet til 1-1 på et afrettet spark fra distancen efter 59 minutter.

Just gjorde det Til gengæld var det et par flotte angreb, der kastede de næste to mål af sig.

Efter 65 minutter headede Nicklas Mourtisen bolden op på en ekstremt veloplagt Callum McCowatt, som smart spillede bolden videre til den retvendte Eli Just. Han kopierede stort set Patrick Egelunds mål fra tidligere ved at sparke bolden i mål fladt op ad fjerneste stolpe.

Men han havde mere i sig, Just. Indskiftede Peter Christiansen kom over venstrekanten og sparkede bolden fladt ind foran mål. Bolden ramte Fredericia-keeper Alexander Nybo, og riposten ramte så Eli Just, der på den måde fik løbet bolden ind til 3-1.

Det lagde pres på hjemmeholdet, der satte mere fart på offensiven og også skulle have reduceret efter 68 minutter, da Patrick Egelund fik opsnappet en dårlige tilbagelægning af Frederik Juul Christensen, men vinklen blev for spids for Egelund, som kun fik sendt afslutningen på tværs.

I stedet afgjorde Peter Christiansen kampen otte minutter før tid. Igen var Callum McCowatt manden, der skabte scoringen ved at sende indskiftede Philip Rejnhold af sted i dybden i højre side. Han smadrede bolden ind foran mål i lav højde og ramte Peter Christiansen, der fik dirigeret bolden i kassen til 4-1 til gæsterne.

Alexander Jensen fik pyntet på resultatet i overtiden, men det var ikke nok til at ændre det faktum, at Helsingør nu er alene i spidsen for 1. division.