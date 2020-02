Optimisme i Hundested før foråret

Det lyder måske ikke af alverden, når Sjællandsseriens nummer fire, Hundested, spiller uafgjort 1-1 mod et Serie 1-hold i en træningskamp, men Hundested var nu godt tilfreds efter opgøret lørdag eftermiddag i Smørumnedre.

For dels er Ledøje-Smørum tophold i Serie 1, og dels var der i lørdagens træningskamp adskillige spillere i opstillingen, der sædvanligvis figurer på klubbens førstehold i danmarksserien.

I opgøret lige forinden havde Ledøje-Smørum spillet mod Karlslunde, og alle reservespillerne fra den kamp fortsatte i startopstillingen mod Hundested. Derudover stillede hjemmeholdet med de to nytilkomne Yaqoob Butt og Austin Smith, der begge har solid erfaring fra 2. divisions-niveau.

Men Ledøje-Smørum havde bestemt også dets muligheder, og Hundested kunne være glade for, at Christian Solhøj er tilbage i målet efter en længere skadesperiode.

Ud over at nogle folk er kommet tilbage fra skader, så har Hundested også fået tilgang af Lukas Andersen fra naboerne Frederiksværk, mens Rasmus Philipsen i efteråret var inde omkring Hillerøds 2. divisionshold.

Lars Bonde kunne have bragt Hundested på 2-0 i 2. halvleg, da han fik taget en diagonalbold godt med sig, men han fik overplaceret sin afslutning, så bolden lige gik forbi den fjerneste stolpe.

I stedet fik Ledøje-Smørum fortjent udlignet et lille kvarter før tid på en af de mange chancer, som hjemmeholdet kom frem til. Mikkel Brøchner stod for det udligningen med et fladt skud.