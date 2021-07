Matias Campbell scorede direkte på frikast senest Skive var på besøg i Nordsjælland. De to oprykkere mødes igen i premieren på Håndboldligaen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Opstarten er på plads

Sport Nordsjælland - 20. juli 2021 kl. 16:50 Af René Larsen Kontakt redaktionen

I morgen samler Nordsjælland Håndbold truppen for første gang efter sommerferien til comeback-sæsonen til mændenes Håndboldliga. På programmet står en række fysiske test, som skal dokumentere, at spillerne har holdt den fysiske form ved lige under ferien. Derfra er der yderligere seks uger til at få spillerne op i omdrejninger, og det bliver der behov for.

Det bliver nemlig lige på og hårdt for Nordsjælland, der sæsondebuterer med tre kampe i ligaen i løbet af otte dage mod henholdsvis Skive, Aalborg og Skjern.

- Det er et hårdt udlæg, konstaterer sportschef Jørn Blom Hansen og uddyber.

- Kampen mod den anden oprykker, Skive, er en som vi helst skal vinde, og så skal vi gøre alt hvad vi kan for at overraske i de to andre kampe. Aalborg bliver jo rigtig svær. De bliver bare stærkere og stærkere, siger sportschefen om de danske mestre og Champions League-finalister.

Nordsjælland Håndbold har planlagt fem træningskampe, inden sæsondebuten den 3. september i Hillerød mod Skive.

I starten af august drager Nordsjælland i træningslejr et par dage i Herning, hvor holdet møder HC Midtjylland og den nye fusionsklub Skanderborg-Århus.

- Formålet er også at få rystet truppen lidt mere sammen. Der er jo kommet nye til, og det har været begrænset, hvor meget de har set til hinanden i disse corona-tider, siger Jørn Blom Hansen.

Cheftræner Simon Dahl deltager kun i den ene af de to træningskampe. Han er væk i en stor del af august, hvor han passer sit bijob som landstræner på ungdomslandsholdene. Medens han er ude at rejse varetages træningen af den nye assistenttræner, Laurids Søgaard, der i sidste sæson var træner for klubbens U17-hold.

- Det har været lidt af et puslespil, for at få det hele til at gå op. Laurids bliver kastet lige ud i det, men det skal nok gå, siger Jørn Blom Hansen.

Ud over de to nævnte kampe, så spiller Nordsjælland yderligere tre træningskampe i august.

Den 13. august drager Nordsjælland over Øresund for at spille mod de på papirets stærkeste af de to Ystad-klubber, Ystads IF. Den efterfølgende onsdag møder Nordsjælland i Helsinge Hallen den anden nordsjællandske eliteklub, HØJ, og rækken af træningskampe rundes af den 27. august i Helsingør mod LUGI fra Lund i Sverige.