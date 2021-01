FC Nordsjælland har lige som resten af Superligaen kun godt tre uger til at komme i fulde omdrejninger, inden sæsonen starter igen. Så den skal bruges effektivt, og fokus vil ligge på at finde positionsspillet med bolden frem igen. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Opstart skal genstarte FCN-spillet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opstart skal genstarte FCN-spillet

Sport Nordsjælland - 13. januar 2021 kl. 14:49 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Længere efterårssæson, kortere ferie og en opstart på bare tre uger.

Superligaholdenene er spændt hårdt for i kampen for at nå at være i kampform til starten af februar, og det gælder også i FC Nordsjælland, der mandag tog fat på træningen og har et tætpakket program med i alt fire træningskampe fordelt på tre kampedage og tre uger med seks trænings- eller kampdage per uge.

Kampene bliver mod FC Helsingør, Viborg, Fremad Amager og Næstved - tre 1. divisionshold og et fra 2. division, hvor de to sidste ligger på samme dag. Det vil givetvis og med respekt for modstanderne ikke give kampe på det niveau, FC Nordsjælland normalt er ude efter i især sine sidste opstartskampe.

Men det kan vise sig at blive en fin løsning, da FC Nordsjælland skal bruge en god bid af opstarten på at have fokus på positionsspillet med bolden.

- Det kommer ikke til at betyde så meget, at vi møder hold fra 1. division. Det kan blive godt på den måde, at vi kommer til at have fokus på spillet med bolden, for der skal vi oppe os i forhold til efteråret. Så der vil forhåbentlig være mulighed for at have bolden lidt mere i de kampe - selv om det ikke er planlagt efter det på den måde. Det handlede mest om at finde nogen, der kunne spille, siger Flemming Pedersen.

I efteråret så man et FCN-hold, der brugte synligt færre afleveringer, havde lavere boldbesiddelse og frem for alt havde færre fremadrettede afleveringer en tidligere sæsoner. Stik mod den stil, FC Nordsjælland både er, vil og har været kendt for.

Det sætter man ud for at lave om på, men opstarten giver igen revolutioner på den front.

- Vi kan flytte spillet lidt. Det bliver ikke voldsomt, men det giver noget, at man har fokus på nogle bestemte ting, siger Flemming Pedersen.

- Og der skal ikke så meget til, før tingene begynder at klikke. En god aflevering bliver hurtigt til to, tre og fire, og så kommer det flow, vi savnede i efteråret. Det har været meget hakkende.

Fysisk fæler FCN sig godt kørende, da man sluttede af med nogle høje fysiske niveauer i kampen mod FC Midtjylland, og den korte juleferie gør, at man kan starte fra et højere niveau, men man normalt kan i januar.

- Men vi når ikke i mål (inden sæsonstart, red.) Der går altid tre-fire kampe, før man er i fulde omdrejninger. Alle prøver at være det fra start og kan også være det fysisk, men rent spillemæssigt er man det ikke, siger Flemming Pedersen.