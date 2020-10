Opmuntring for Birkerød

Af René Larsen

Skjold Birkerød kunne godt tillade sig at fejre lørdagens uafgjorte 0-0-resultat mod Herlev IF som en sejr. Det var dog ikke for det, at det på nogen måde var ufortjent. Pointdelingen var retfærdig nok, men Skjold Birkerød havde ikke de bedste odds til opgøret.