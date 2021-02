Oliver Møllenberg var senest i aktion i december måned, hvor han boksede om det danske mesterskab. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Oliver skal i ringen igen: Det bliver min hårdeste modstander hidtil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oliver skal i ringen igen: Det bliver min hårdeste modstander hidtil

Sport Nordsjælland - 16. februar 2021 kl. 21:44 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Gilleleje-bokseren Oliver Møllenberg skal i ringen igen 8. maj.

Denne gang bliver det ikke på hjemmebanen i Gilleleje, at Oliver Møllenberg skal i kamp. Han skal hele vejen til Ringkøbing, og det bliver for at møde en rigtig god modstander.

- Der er ingen kontrakt på plads endnu, men vi har en i sigte, og hvis det bliver ham, så bliver det min hårdeste modstander hidtil. Det bliver noget af en test, siger Oliver Møllenberg til Frederiksborg Amts Avis.

- Hvis ikke det bliver ham, så bliver det alligevel en stærk modstander, siger han videre.

Der har tidligere været over 1000 mennesker i Gillelejehallen for at støtte Oliver Møllenberg, og han vil gøre meget for ikke at undvære den lokale opbakning.

Kampen er langt væk, men der bliver arrangeret bustur fra Nordsjælland, siger den unge bokser.

Han har tidligere bokset en kamp om ungdoms-VM mod franske Jaouad Belmehdi. Det var en flot kamp over ti omgange, der endte uafgjort.

- Det bliver det niveau, vi taler om, selvom det ikke bliver en titelkamp, siger Oliver Møllenberg, der også håber på en omkamp mellem ham og Jaouad Belmehdi.

- Jeg håber på at møde ham franskmanden igen, for jeg skal banke ham. Han skal bokse en VM-kamp snart, og hvis han vinder, så kan han få et par gode kampe, og jeg kan måske byde mig til på en kamp sidst på året, siger Møllenberg, der modsat mange af kollegaerne hos andre promotorer har været i kamp i 2020.

- For mig har det været fantastisk at have en promotor, der har arrangeret kampe i modsætning til andre, der ikke har fået kampe. Det var en god beslutning at vælge den promotor, som har arrangeret kampe i denne tid, siger Oliver Møllenberg.