Oliver Møllenberg bokser lørdag sin syvende kamp som professionel. Han har vundet fem og bokset en uafgjort. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Oliver bokser for en titelkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oliver bokser for en titelkamp

Sport Nordsjælland - 24. september 2020 kl. 17:10 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag fik Oliver Møllenberg fra Gilleleje svar på sin test, som alle boksere i stalden skulle igennem. Den 19-årige bokser er i lighed med sine kolleger ikke smittet med corona-virus, og dermed er vejen banet for, at weltervægteren kan gå i ringen ved et professionelt stævne lørdag i Struer, hvor Dina Thorslund er hovednavnet i en WBO-titelkamp mod Nina Radovanovic fra Serbien.

- Åh, jeg glæder mig, siger Oliver Møllenberg til Frederiksborg Amts Avis forud for hans syvende kamp som professionel.

Han har ikke været i ringen siden slutningen af februar, hvor han stoppede sin tyske modstander i 1. omgang.

Trænede på terrassen Der var lagt op til, at Oliver Møllenberg skulle have haft flere kampe i løbet af foråret. Under den førstecorona-nedlukning holdt han sig skarp ved at sparre hjemme på terrassen med sin træner Carsten Post, medens Gilleleje Bokseklub var lukket ned.

Men det har ikke været muligt at gennemføre stævner før nu - hvor lørdagens stævne ser ud til at kunne blive til noget.

- Gilleleje Bokseklub har ikke været lukket ned i denne omgang. Jeg har kunne træne fuldt ud. Jeg synes, at min træning er blevet mere fokuseret og struktureret. Jeg føler mig virkelig klar, siger Oliver Møllenberg og fortsætter:

- Min far, Thomas Møllenberg, er kommet lidt mere ind over min træning. Det hjælper, når han står og banker på døren klokken syv hver morgen. Han cykler med rundt. Så skal jeg ikke løbe turen alene. Det er med til at motivere, siger Oliver Møllenberg.

Han skulle ved lørdagens stævne oprindeligt have være oppe mod en englænder, men det er siden blev ændret. Møllenberg skal i stedet op mod den ligeledes 19-årige serber, Nikola Vlajkov, der har bokset professionelle 12 kampe - heraf er seks vundet og en bokset uafgjort.

- Jeg ved, at han også har bokset henved 100 kampe i kickboxing, så han har masser af ringerfaring. Det er nogle benhårde drenge, der kommer dernede fra, så jeg er overbevist om, at det er en mand, der kommer med den hensigt at spolere min karriere, siger Oliver Møllenberg.

Håber på en storkamp hjemme i Gilleleje Selv har han til hensigt at levere en overbevisende indsats. Det skal bane vej for endnu større kamp.

- Jeg er blevet stillet i udsigt at få en stor kamp på hjemmebane i Gilleleje den 7. november, hvis jeg gør det godt på lørdag. Jeg drømmer selvfølgelig om, at det bliver en titelkamp, men lad os nu vente og se, siger Oliver Møllenberg.

Han skal først have lørdagens kamp veloverstået. Torsdag skal han lige smide det sidste halvanden kilo. Aftenen rundes af med et varmt karbad, inden han fredag morgen tager turen til Struer, hvor han skulle være klar til at klare vægten på 66,6 kilo, inden lørdagens kamp.

- Når jeg så går i ringen lørdag aften, så vejer jeg formentlig seks-otte kilo mere, end jeg gjorde fredag eftermiddag, siger Oliver Møllenberg om de rutiner og erfaringer, som han har indarbejdet.

Ud over Dina Thorslund og Oliver Møllenberg er også debutanten Jacob Bank og Payman Akbari i aktion ved stævnet i Struer.

Stævnet bliver transmitteret i tv på Viaplay.