Officielt: FCN sælger Kudus til storklubben Ajax

FC Nordsjælland har solgt den 19-årige offensivspiller Mohammed Kudus til Ajax Amsterdam, oplyser den danske klub i en pressemeddelelse torsdag.

Kudus skifter til den hollandske klub efter denne sæson.

Han kom til FCN for små to år siden fra Right to Dream-akademiet i Ghana.

Siden har han udviklet sig til en profil i Superligaen.

I indeværende sæson har Mohammed Kudus scoret 11 mål i 25 superligakampe, og ifølge FCN-sportschef Jan Laursen er han længe blevet fulgt af Ajax.

- At valget ender med at falde på Ajax, er resultatet af en meget lang og grundig proces, hvor de har fulgt ham nøje, og de har virkelig været grundige og lagt en plan for ham, så hans udvikling kan fortsætte, og vi forhåbentlig alle vil kunne se ham indfri det enorme potentiale i fremtiden, siger Laursen i meddelelsen.

B.T. skrev onsdag, at FC Nordsjælland kan se frem til en kapitalindsprøjtning på ni millioner euro for Mohammed Kudus. Det svarer til 67 millioner kroner.

FC Nordsjælland skriver i pressemeddelelsen, at Kudus starter op i Ajax efter sommerpausen, men han har spillet sin sidste kamp for FC Nordsjælland.

- Nu venter der mig et nyt sted, og Ajax Amsterdam er en meget speciel klub med en helt speciel kultur, som jeg glæder mig til at omfavne.

- Jeg glæder mig til at fortsætte min udvikling i Ajax og fortsætte jagten på min drøm. Det skylder jeg alle mine trænere og kammerater i FC Nordsjælland og hos Right to Dream, siger han.

Ghaneseren får trøjenummer 20 på ryggen i Ajax.