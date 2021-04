Ønskestart for Slangerup

Det så ellers ud som om, at Slangerups ambitioner om en sejr ville lide skibrud efter heat 10. Her lå det til, at Michael Jepsen Jensen og Rohan Tungate ville tage en dobbeltsejr mod C og D-kørere Tim Sørensen og Lasse Bjerre. Men Slangerup-duoen kiksede starten totalt, men heatet blev ikke blæst af for tyvstart, og så kunne Region Vardes danskere køre en overraskende 5-1-sejr hjem og dermed bringe hjemmeholdet foran 32-28.