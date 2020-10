OB-træner: Hillerød spiller positiv fodbold

- Hillerød er et fint hold, der spiller god fodbold. Jeg har set dem både live og på video, og de spiller noget positiv fodbold og ligger godt til i 2. division. Sidste år viste de også i pokalen, at de godt kan spille med mod de store, hvor de kom helt ud i straffesparkskonkurrence mod FCK. Det er et godt fodboldhold, og vi glæder os til at komme en tur til Hillerød i morgen, siger Jakob Michelsen til OB's hjemmeside.

- Vi kommer til at stille et stærkt hold, når vi skal møde Hillerød. Det kan godt være, vi roterer på en plads eller to, men det skal absolut ikke være nogen undskyldning for, at vi går benhårdt efter at gå videre. Vi har kunnet stille det samme hold fire kampe i træk, og jeg synes, at spillerne har præsteret godt. Vi burde have fået nogle flere point, men overall har spillerne gjort det godt, og nu skal vi spille os videre i pokalen, inden der venter en fortjent landsholdspause, siger Jakob Michelsen.