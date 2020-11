Se billedserie Alex Wideman har tidligere scoret en del mål, men Herning fik dæmmet op for ham. Foto: Mads Hussing

Nyt nederlag: Herning har krammet på Rungsted

Spillet var lidt bedre end i søndags, men det var ikke nok til at undgå det andet nederlag på to dage til Herning - denne gang på 2-3.

Sport Nordsjælland - 24. november 2020 kl. 21:46 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Rungsted er normalt ligaens bedste hold i overtal. Men det var ikke til at se i de første to perioder mod Herning, der dæmmede op for det hele, og som selv scorede tre gange.

- Jeg synes, vi spiller helt okay i 1. periode. Vi giver to billige mål, og især ved det første ved vi, at de kommer og gerne vil gå på mål, siger Rungsteds assistenttræner Flemming Green.

Det var anden gang på to dage, det blev til nederlag mod Herning. I søndags var det på udebane, og her var Rungsted foran med to, inden Herning fik udlignet og scoret i overtiden.

Spillet var bedre denne aften i Hørsholm, men altså ikke godt nok til point.

- Det var en klar bedre præstation i dag end i søndags. Vi battler mere og vinder flere nærkampe. Nogle gange var vi statister i søndags. Denne her kamp har givet mere tro, end kampen i søndags.

Isligaen Rungsted-Herning 2-3

(0-2,0-1,2-0)

Mål: 0-1: Patrick Madsen (05.20), 0-2: Reid McNeill (19.46), 0-3 Markus Jensen (25.04), 1-3: Tim Daly (46.01), 2-3: Nichlas Hardt (49.25)

Udvisninger: Rungsted 5x2 minutter, Herning 6x2 minutter

Han mener, det er tilfældigt, at det lige er Herning, som Rungsted taber til to gange i træk.

- De er også et godt ishockeyhold. Det er de små marginaler og de små detaljer vi spiller. I dag har de lidt, der går deres vej. Vi skal også tabe nogle kampe, og det er åbenbart lige nu.

- Det var en af de dage, hvor vi havde masser af tilbud, og vi ramte overliggeren. Der gik den ikke ind i dag, men den går ind andre gange, siger assistenttræneren.

Rungsted var tæt på at komme helt tilbage. I 3. periode kom der igen gang i powerplay-spillet, og Herning blev presset tilbage i store dele af de sidste 20 minutter.

Det var en periode, hvor hjemmeholdet vandt skudstatistikken 10-4, men hvor pucken dansede på stregen, ramte overliggeren og i flere andre situationer var tæt på at krydse mållinjen.

Rungsted får uvant lang tid inden den næste kamp, da holdet sidder over i runden på fredag. Så næste kamp er først på søndag, hvor rækkens bundhold fra Odense kommer på besøg.