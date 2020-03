Nyt navn på trøjen

Det er Hellebæk-virksomheden C Rail Safety, der er trådt til for at få et navn på den ellers sponsorløse trøje.

- Jeg synes det er vigtigt, at vi i det lokale erhvervsliv støtter op om hele FC Helsingør, både førsteholdet og ungdomsafdelingen, siger direktør i C Rail Safety, Kim Laustrup, der har købt sponsoratet frem til sommer.

- Vi skal bevare den lokale forankring i klubben, og jeg synes det var vigtigt, at når vi forhåbentligt rykker op til sommer, at det blev med en lokal sponsor på trøjerne.

- Kim har været en meget vigtig støtte for FC Helsingør, længe inden vi amerikanere kom til, og han har lagt mængder af både timer, penge og ressourcer i klubben gennem årene. Vi er meget glade for at Kim har valgt at støtte økonomisk op om førsteholdets kamp for oprykning i foråret, og vi sætter meget stor pris på tillidserklæringen fra Kim, lyder det fra FCH-direktøren.