Nyt millionoverskud i FC Nordsjælland

Sport Nordsjælland - 21. maj 2021 kl. 18:14 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der er penge i at sælge talentfulde fodboldspillere.

Det beviser FC Nordsjælland endnu en gang, efter klubben torsdag havde generalforsamling og fremlagde sit regnskab for 2020.

Det viser et overskud på 10 mllioner kroner, hvilket er et fald på godt 9 ni millioner i forhold til 2019.

En del af årsagen er naturligvis coronasituationen, der har kostet dyrt, men FC Nordsjælland har samtidig sikret sig store indtægter på spillersalg af især Mohamed Kudus og Mikkel Damsgaard.

- Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, skriver FC Nordsjælland i regnskabet.

Overskuddet er medvirkende til, at der nu er 83 millioner kroner i egenkapital i klubben, der lige efter årsskiftet i øvrigt blev overtaget af Mansour-gruppen, der købte Right to Dream, som ejer FC Nordsjælland.

Klubbens omsætning er da også steget med 12 millioner kroner fra godt 180 millioner i 2019 til 192 millioner i 2020.

FC Nordsjælland skriver også i regnskabet, at man har til hensigt at fortsætte strategien med at lave talentudvikling i både Farum og Ghana, og at det også fremover vil generere en »væsentlig indtjening for klubben«.

Man bemærker desuden, at man i 2020 har haft en »markant højere udgift til Right to Dream akademiet i Ghana«, da man betaler udviklings- og videresalgsbonus til akademiet, når spillere derfra kommer til FC Nordsjælland, og når de så sælges videre.

Det samme gælder nogenlunde for Farum boldklub, der er i 2020 modtag 965.000 kroner fra FC Nordsjælland i solidaritetspenge.

I regnskabet tilkendegiver FC Nordsjælland desuden, at man har kastet sig ind i udviklingen af den nye sportspark i Hillerød med et træningsanlæg, hovedkvarter og et stadion, hvilket over de næste fem år skal op at stå, og FC Nordsjælland vil »afsætte væsentlige ressourcer til at deltage i dette projekt og til projektet om at blive en regional klub med faciliteter flere steder i Nordsjælland«.

I ledelsesberetningen bemærker FC Nordsjælland, at man forventer en del usikkerhed omkring indtægtsmulighederne de kommende år på grund af coronasituationen - ikke mindst på transfermarkede.

- En meget betydelig del af klubbens transferindtægter fra de seneste års salg er udeståender, der skal betales i rater over flere år, ligesom der er forventninger om afkast på videresalgsordninger. De fleste af disse salg er dog foretaget til klubber i lande i Sydeuropa, som er endnu hårdere ramt af COVID-19 krisen. Vi har endnu ikke lidt tab, men er bekendte med risikoen for, hvornår disse rater erlægges, hvilket kan have en negativ påvirkning på FC Nordsjællands pengestrømme, skriver klubben.

I regnskasbet kan man da også læse, at klubben har en markant stigning i tilgodehavender fra 92 millioner til 194 millioner i 2020, hvor 120 millioner af dem er »tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser« - altså fremtidige indtægter fra spillersalg, der allerede er gennemført.

En markant indtægt - hvis altså det hele bliver betalt af de købende klubber.