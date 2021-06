Se billedserie Lasso Coulibaly (tv.) er det nye spændende navn i FC Nordsjællands Superligatrup. Her ses han sammen med Jacob Steen Christensen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Nye navne skal i kamp

25. juni 2021 Af Rudi Dalsgaard

Turen går lørdag til Aarhus og AGF, når FC Nordsjælland spiller sommerens først træningskamp som opstart til Superligasæsonen, der starter den 16. juli.

Her bliver kortene givetvis blandet godt, når det kommer til valg af spillere til kampen, hvor de fleste vil få minimum 45 minutter i benene, og det bliver en god mulighed for at se både nye og gamle FCN-navne an.

I Superligatruppen er de nyeste navne Lasso Coulibaly, Lukas Lykkegaard, Willy Kumado, Emmanuel Ogura, Adamo Nagalo, Leo Walta og Jonas »AJ« Abbew Jensen.

Bedømt på »jungletrommerne« og det, man allerede har kunnet set på U19-holdet og til træningen i denne uge, er der nok lidt ekstra grund til at holde øje med især Lasso Coulibaly. Den 18-årige midtbanespiller ser ikke ud af meget rent størrelsesmæssigt, men han kan flytte fødderne i en fart, og cheftræner Flemming Pedersen glæder sig til at se endnu mere til ham - og er som altid klar med en direkte spillersammenligning, som han gjorde med Kamaldeen Sulemana og den brasilianske stjerne, Neymar.

- Det er en spiller, der måske kan gøre sig gældende med det samme. Han er en N'Golo Kante-type, men med større risiko i sit spil, siger FCN-træneren med henvisning til den franske Chelsea-stjerne.

- Så han (Coulibaly, red.) skal slibes lidt. Han er dog samme størrelse, kommer godt rundt på banen, stor løbekapacitet og er nok endnu hurtigere i sin acceleration. Han er meget hurtig. Han har også et godt spark og er dygtig i presset. Han er mest en »8'er«, kan man sige, men han kan spille overalt på banen, slutter skudsmålet.

Færdig som student

Lucas Lykkegaard fik debut i efteråret, da FC Nordsjælland manglede backs, men har primært brugt sin tid på at færdiggøre sin gymnasieuddannelse. Nu er han klar til at indtræde på fuld tid i Superligatruppen.

- Han er en af vores egne. Han har været her, siden han var fem år gammel. Nu skal han ind og slås med Oliver Villadsen om pladsen på højre back, siger Flemming Pedersen.

Willy Kumado er en anden back, men er i første omgang tiltænkt en plads i U19-truppen for at fortsætte sin »uddannelse« i FCN-måden at spille på.

Målmanden Emmanuel Ogura er også med i truppen nu og udgør målmandsteamet sammen med Peter Vindahl Jensen og Andreas Gülstorff. Det er målmænd på henholdsvis 19, 23 og 18 år.

- Vi kigger efter en målmand, og så må vi se, om vi skal have en ind, eller hvordan det udvikler sig. Vi vil gerne have en ind, der kan presse Peter Vindahl i endnu højre grad. Vi havde Martin Vantruba, men valgte ikke at købe ham. Vi syntes ikke, udviklingen var forløbet godt nok, siger Flemming Pedersen.

Adamo Nagalo kender man allerede fra Superligaen, hvor han blev kastet i ilden i foråret i det centrale forsvar, selv om han egentlig kun var U19-spiller. Nu bliver han fuldtids Superligaspiller.

Finsk midtbane

Det samme gør den finske midtbanespiller Leo Walta, der lige er blevet 18 år.

- Han mestrer det lange spil lige som Mathias Jensen gjorde - og kan slå de lange bolde med både højre og venstre ben. Han er Ikke så stor eller fysisk, men har mange kilometer i sig og er en type, der tænker meget og placerer sig godt, siger Flemming Pedersen.

Endelig er der blevet plads til endnu en forsvarsspiller, 19-årige Jonas »AJ« Jensen-Abbew, der fik debut og 25 minutter på banen i en kamp mod AGF tilbage i april. Siden har han brugt tiden på at blive færdig som student, og nu skal Superligatruppen have et skud.

FC Nordsjælland kan igen også råde over Mohammed Diomande og Kian Hansen, der begge var skadede i foråret, mens Clinton Antwi er tilbage fra et lejemål i Esbjerg. Han står dog over for kontraktudløb 31. juni og skal have afklaret sin fremtid.

Farvel til Djourou

Til gengæld må FCN så undvære bundrutinerede Johan Djourou, der i løbet af sommeren valgte at stoppe karrieren som spiller og tage hjem til familien i Schweiz.

- Han lavede en aftale for to år, hvor han efter det første år kunne overgå til at være træner. Så det har hele tiden været meningen, at vi tog ét år af gangen som spiller, og så kunne vi lave den om, hvis der var problemer med skader eller niveau. Så var risikoen ikke for stor i forhold til at skrive under med ham, siger Flemming Pedersen.

- Men han meldte selv ud, at der var lidt udfordringer med familien. Det var meningen, de skulle have været med, men i sidste ende valgte de at blive i Schweiz.

- Men sikke en personlighed, og han dumpede virkelig ned fra himlen. Vi finder ikke bare en som ham. Han var så givende, og alle vores unge spillere lærte så meget af ham.

FCN spiller mod AGF lørdag klokken 14. Kampen streames på nettet af AGF.

