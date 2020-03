Andreas Nielsen forsøger sig, men ingen af Nordsjællands stregspillere kom på måltavlen. Foto. Kim Rasmussen

Nyborg bed fra sig mod Nordsjælland

Sport Nordsjælland - 11. marts 2020

2. divisionsholdet fra Nyborg bed fra sig i pokalturneringen mod Nordsjælland Håndbold, der kom på overarbejde.

Der er ganske stor risiko for, at SUS Nyborg og Nordsjælland tørner sammen i næste sæson. Fynboerne ligger til oprykning fra 2. division, mens Nordsjælland har kniven for struben i Håndboldligaen.

Onsdag aften tørnede de to mandskaber så sammen i femte runde af pokalturneringen, og Nordsjælland kom på hårdt arbejde.

SUS Nyborg bragte sig hurtigt foran 6-1, og Nordsjælland måtte slide for at komme tilbage i pokalopgøret.

- Der var ellers ingen, der opfattede kampen som en walkover. Vi havde talt om i omklædningsrummet, at selv om vi, for var kæmpefavoritter, så skulle vi være der fra start, siger sportschef Jørn Blom Hansen.

Nordsjælland stillede ellers med det der skulle være stærkeste opstilling. Det var ikke sådan, at det var marginalspillerne, der fik chancen, men stort set hele truppen kom i aktion, men det var mere af nødvendighed, for at få tingene til at fungere.

Det var også tvunget, da såvel fløjen Frederik Iversen som topscorer Kasper Kisum blev skadet undervejs. Kisum blev i går iøvrigt for fjerde gang i denne sæson udtaget til rundens hold i ligaen efter sine 12 mål forleden mod Bjerringbro-Silkeborg.

- Umiddelbart vurderet skulle de begge være klar igen hurtigt, siger Jørn Blom Hansen.

SUS Nyborg nåede at bringe sig foran 18-15 kort inde i 2. halvleg, inden Nordsjælland fik tiltvunget sig et overtag. Frederik Andersson nappede et straffekast, og med fem mål på stribe bragte Nordsjælland sig foran 20-18.

- Tobias Rasmussen greb blandt andet chancen og scorede fem-seks mål på syv-otte forsøg, fortæller Jørn Blom Hansen.

Medens Nordsjælland var på banen i Nyborg kom statsminister Mette Frederiksen med meldingen om, at Danmark lukkede ned. Hvorledes det kommer til at påvirke afviklingen af de resterende runder af Håndboldligaen står endnu uklart.

Nordsjælland står foran at skulle spille en afgørende kamp i Kolding på mandag. Den er planlagt til at blive spillet uden tilskuere, men om den overhovedet kan gennemføres, må de kommende dage vise.

- Jeg har ikke fået nogle meldinger endnu, siger Jørn Blom Hansen.

Pokalturneringen, mænd

5. runde under HRØ

Nyborg-Nordsjælland 26-29 (16-15)