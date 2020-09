Mohammed Diomande og FC Nordsjælland spillede hjemme mod HB Køge i sin første træningskamp i opstarten til sæsonen 2020/2021. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Ny trøje og ny kontrakt til Mohammed Diomande

Mohammed Diomande bliver belønnet med en ny kontrakt efter en god halvsæson.

Sport Nordsjælland - 01. september 2020

Det tog bare et halvt år for 18-årige Mohammed Diomande at tilspille sig en ny kontrakt og et nyt trøjenummer. Fremover skal han spille i nummer 14.

- Normalt ville jeg gå efter nummer 10, fortæller Mohammed Diomande til fcn.dk og fortsætter:

- På Right to Dream spillede jeg sammen med Mohammed Kudus, så der var 10'eren heller ikke ledig. Derfor spillede jeg i nummer 14, når vi var ude og spille turneringer.

- Da jeg var yngre, kunne jeg godt lide Blaise Matuidi. De kaldte mig faktisk Matuidi på akademiet. Han spillede med 14 bag på trøjen, så det er også lidt hans skyld, at jeg godt kan lide nummeret. Derfor besluttede jeg mig for at tage nummer 14 her og give 10'eren til 'Kamal'. Så kan han forhåbentlig score en masse mål for os i den nye sæson.

Han har i denne halvsæson spillet alle kampe pånær en.

- Jeg er meget glad og stolt af min første tid i Superliga-truppen. Det vigtigste for mig var, at jeg skulle være mig selv og gøre mine ting. Og det er det, jeg har gjort. Det er jeg stolt af, fordi mine trænere og holdkammerater har været glade for mine præstationer, siger Mohammed Diomande til fcn.dk og fortsætter:

- Trænerne har troet på mig fra første dag. De hjalp mig meget, da jeg kom til. Og så har jeg jo set alle holdets kampe, da jeg stadig var på akademiet i Ghana. Ligesom jeg har været på ture med vores internationale akademihold. Det tror jeg også, har været vigtigt for min tilvænningsperiode, da jeg her lærte mange af mine kommende holdkammerater og trænere at kende.

- Inden jeg blev en del af holdet, fortalte jeg mig selv, at jeg ikke skulle forvente noget stort. Jeg skulle bare suge til mig, lære og tage det hele, som det kom. Men jeg gjorde det godt til træning og på træningslejren, så trænerne var glade. Det var en god start.

Den stærke halvsæson er også noget, der glæder sportschef Jan Laursen.

- At 'Dio' har præsteret på så højt og stabilt niveau fra start af, skyldes ikke mindst hans stærke personlighed og ærgerrighed. Han er en god dreng, der samtidig er en ægte vinder. Han er hård på banen, men han er også en meget intelligent spiller. Han har allerede bevist, hvor alsidig han er, da han har spillet flere forskellige positioner, siger Jan Laursen og fortsætter:

- Vi er virkelig utroligt glade for, at han er her. Og det er denne nye kontrakt også et udtryk for. Det er også vigtigt at sige tillykke og give kredit til begge vores akademier, som har en stor andel i, at 'Dio' så hurtigt og nemt er faldet til på Superliga-niveau. Her har turene med vores internationale akademihold især været vigtige.

- Det er en interessant rejse, han har været på. Derfor skal der også gives kredit til 'Dio' selv og hans familie i Elfenbenskysten for at han er nået til, hvor han er i dag.

Mohammed Diomande har altid haft et specielt forhold til sin familie, som stadig følger med i alle hans kampe.

- Min familie følger altid med. Min mor ser kampene og det gør børnene på Right to Dream-akademiet også, hvor min lillebror er. Det er på grund af dem, at jeg gør mit bedste hver dag.

- Hvis vi taber en kamp, er min mor altid ked af det. Derfor arbejder jeg hårdt, så jeg kan udvikle mig og hjælpe holdet med at vinde den næste kamp. Det er sådan, jeg gør hende glad igen. Og det er afgørende for mig, for min familie har været en vigtig del af min rejse, siger spilleren.

Efter en solid første periode i klubben er Diomande nu klar til at tage det næste step i sin udvikling.

- Jeg har haft et indre pres på mig selv, fordi jeg gerne ville levere og være i startopstillingen til hver kamp. Men jeg synes også, at jeg har fortjent det. Jeg ved, at jeg har arbejdet stenhårdt for hver en startplads, som jeg fik i sidste sæson.

- Mine præstationer har været ret konsistente, men jeg synes også, at jeg kunne have gjort det bedre i nogle kampe. For mig er det ikke nok, at jeg bare er på banen. Jeg vil gerne vise folk, hvem jeg er. Jeg vil gerne vise, at jeg er klar til at levere.

- Det kan godt være, at jeg ikke har spillet så meget på min normale position på midtbanen, men for mig er den bedste position, hvis man er på banen.

- eg ved, at der er større forventninger til mig nu. Fordi jeg har vist mig frem. Det lægger selvfølgelig et pres på mig, men det kan jeg godt lide. Det er sådan, jeg udvikler mig bedst. Så jeg kan gøre det godt for holdet og gøre vores fans glade, siger han

Diomandes nye kontrakt løber til december 2024.