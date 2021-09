Se billedserie Mathias Madsen (i sort) var assistenttræner for Susie Heede-Andersen i sidste sæson i Værløse. Nu har han fået tøjlerne til holdet i Basketligaen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Ny træner - samme mål

Værløse har skiftet cheftræner, så det nu er Mathias Madsen, der skal føre Basketliga-holdet gennem sæsonen og have øjnene på formålet for klubben: udvikling af klubbens egne spillere.

24. september 2021

Der blæser igen nye vinde over Basketligaen, som genstartede i denne uge. For efter tre år med en opdeling i to dele - en Pro A og en Pro B - er ligaen igen »hel« og spillede som en turnering, hvor alle møder alle to gange, inden de øverste seks går til et slutspilsformat om det danske mesterskab, mens de fire nederste hold spiller om en pengepræmie.

Det er den nye virkelighed for Værløse, der sluttede sidste sæson af med at vinde Pro B-delen for så at tabe til Bakken i kvartfinaleserien, hvilket blev cheftræner Susie Heede-Andersens sidste opgave for holdet. I hendes sted er trådt den tidligere assistenttræner, Mathias Madsen.

- Jeg vidste, hvor meget arbejde, der ligger i det, griner han, inden han uddyber:

- Det skulle lige vendes med min kæreste, der er spanier og bor i Spanien, men snart skal til Danmark. Der ville et ligatrænerjob være en stor beslutning, der giver nogle begrænsninger på hjemmefronten. Så jeg skulle lige gøre op med mig selv, om jeg havde tid og lyst.

Lysten var der nu. For Mathias Madsen er inkarneret Værløse Basketball Klub-mand som tidligere ungdomsspiller og siden træner og assitent på flere årgange - blandt andet sammen med Anders Sommer, der nu er cheftræner i Bakken Bears.

Mathias Madsen har også været to sæsoner i spansk basketball på ungdomsniveau som træner, hvor han fik god indsigt i, hvordan klubberne på øverste niveau gør tingene. Efter en pause på et par år fik Susie Heede-Andersen ham tilbage på trænerbænken som assistent, og ja, så endte han altså også med at sige ja tak til cheftrænertjansen.

- Jeg ved godt godt, at det i Værløse ikke bare er et cheftrænerjob. Man skal også være med til at løfte klubben organisatorisk. Der er en masse frivillige, man er afhængig af, og der er man så også selv nødt til at gå forrest, siger 26-årige Mathias Madsen, der udover at træne basketball er studerende og i gang med det sidste år af sin kandiduddannelse.

- Men jeg snakkede med Susie, spillerne, sportschef Jesper Hauge, og da der så kom ro og overblik over min kærestes situation, så var det bare svært at sige nej til sådan en udfordring. Det er ikke så tit, man får sådan en mulighed. Og så har jeg jo bare en kærlighed og passion for sporten.

Markante afskeder Den får han og resten af holdet i den grad brug for, især i starten af sæsone, hvor Værløse endnu ikke har fået alt på plads omkring en udenlandsk forstærkning. Den skulle være på vej.

Men i forhold til sidste sæson har Værløse sagt farvel til tre markante spillere, nemlig sidste års udlænding Koch Bar, der er taget til Horsens, mens de to landsholdsspillere, Martin Poulsen og Mathias Bak Christensen, er taget til Team FOG Næstved.

- De spillede statistisk set 50 procent af vores minutter i sidste sæson. Så det er et hul, man ikke bare lige lukker, siger Mathias Madsen

- Men vi har en solid kerne af spillere og har en masse nye, der skal i gang med at tage et skridt opad. Vi kommer også stadig til at have fokus på udvikling og danske spillere. Det bliver sværere at konkurrere i år, efter ligaen er blevet ændret, men opgaven er for os den samme.

Som nævnt skulle der gerne være en udenlandsk forstærkning på vej, og Mathias Madsen kan godt afsløre så meget, at vedkommende - ikke helt overraskende - er en spiller til under kurven, da Værløse i høj grad har de guards, de skal bruge - anført af den rutinerede trio Peter Møller, Asbjørn Nerlov og Adam Heede-Andersen.

- Lige nu er vi okay med på centimeterne i højden. Men på de store positioner under kurven, kan vi godt mangle 20 kilo, og det finder man ikke bare på en sæson, siger Mathias Madsen.

- Så vi prøver at kompensere for det ved at spille hurtigt og sprede spillet ud. Vi skal være aggressive i det defensive arbejde, og det kan vi sagtens, fordi vi har nogle fysiske guards. Men indtil vores udlænding kommer, så vil vi mangle lidt fysik under kurven.

- Der er også en skjult gave i udfodringer, synes vi. Der er andre spillere, der må steppe op. Vi skal være skarpere, for vi har ikke den luksus, at Koch Bar står under kurven og redder vores bagdel. Det gjorde han mange, mange gange i sidste sæson.

Klar til at konkurrere Basketligaen ligner igen i år en kamp mellem Bakken Bears og Horsens med Svendborg og Næstved som outsiderne. Og så skal Værløse slås med Copenhagen, BMS Herlev, BK Amager og Bears Academy om rækkefølgende i bunden.

Og i denne sæson har de lavest rangerende klubber så ikke Pro B-titlen at spille for. Men det prøver man ikke at spekulere for meget over i Værløse, der var en af de få klubber, der helst så Pro A- og B-strukturen fortsætte.

- For os gav det mest mening økonomisk. Men det er en kollektiv liga, der tager kollektive beslutninger, og spillemæssigt er det underordnet for os, om der er noget at spille frme mod. Vi tænker udvikling over resultater. Vi tænker mere langsigtet, siger Mathias Madsen.

- Men vi er der for at konkurrere så meget som muligt - vi skal bare ikke vinde for enhver pris. Vi har en klar idé om, hvad vi gerne vil på længere sigt - også ift. hvor spillerne skal ende henne, og vi tror på de spiller, vi har gennem systemet.