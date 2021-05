Se billedserie Mikkel Hemmersam, sportsdirektør i FC Nordsjælland, kommer mere frem i lyset i denne sommer, hvor han i højere grad har taget over for »Mr. FC Nordsjælladn«, Jan Laursen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Ny sportschef skal frem i lyset

I offentligheden er FC Nordsjællands sportsdirektør Mikkel Hemmersam langt fra et kendt ansigt. Men det bliver der nok lavet om på, når han for alvor skal i vælten i det kommende transfervindue.

28. maj 2021

Hvad ved en advokat overhovedet om fodbold?

Det finder vi ud af i den kommende tid, men svaret bliver nok en hel del. For selv om FC Nordsjællands sportsdirektør, Mikkel Hemmersam, har en mangeårig fortid som advokat, så er det fodbolden han har kastet sig over i mange år. Som træner i hjembyen Albertslund, som rekrutteringsansvarlig i FC København, som selvstændig scout i Afrika og så ikke mindst som sportsdirektør i FC Nordsjælland.

Der er man for alvor i vælten, når transfervinduet bliver slået op, og det er man endnu mere i FC Nordsjælland, når man tager over fra »Mr. Nordsjælland«, Jan Laursen. Han blev bestyrelsesformand i vinters, da Right to Dream og dermed også FC Nordsjælland blev solgt til Mansour-familien, og så satte Mikkel Hemmersam sig i sportsdirektørstolen.

- Jeg er meget ydmyg omkring det. For Jan Laursen har gjort et fantastisk stykke arbejde over de seneste 20 år og har løftet klubben. Derfor er jeg også glad for, at Jan stadig er bestyrelsesformand, og vi har et meget konstruktivt samarbejde, siger Mikke Hemmersam, da Frederiksborg Amts Avis møder ham på kontoret i Right to Dream Park

Han er oprindeligt fra Albertslund, hvor han trænede fodbold sammen med Brian Riemer, der nu er assistenttræner for Thomas Frank i engelske Brentford, men inden da var i FC København. Og det var ad den vej, at Mikkel Hemmersam kom ind omkring FCK's talentafdeling og til sidst tog springet ud af advokat-livet og ind i fodboldverden.

- Jeg ville gerne lave noget med hjertet i stedet for hjernen, så blev jeg rekrutteringsansvarlig i FCK Talent og blev siden en del af ledelsen. Jeg var med til at bygge School of Excellence, som det hed, og det var jeg i gang med i fem år, fortæller Mikkel Hemmersam, der siden tog fat på et projekt med at udvide det københavnske »jagtområde« til Afrika.

- Jeg blev fascineret af Afrika og syntes, der var rigtig mange dygtige spillere. Men jeg kunne mærke på FCK, at det ikke var den rigtig timing, så jeg lavede mit eget firma i stedet. For jeg syntes, der manglede en person i markedet, der kunne give et overblik over, hvem der var de bedste spillere i Afrika, og så stod jeg for al scoutingen. Så jeg sagde op i FCK, gik i banken og lånte nogle penge og tog til Afrika de følgende to år. Det første år var jeg i 20 forskellige lande, men bosatte mig så i Elfenbenskysten, husker Mikkel Hemmersam.

Hurtigt til FCN Ad den vej kom kontakten så til Right to Dream-stifteren Tom Vernon og forbindelsen til FC Nordsjælland og Jan Laursen. Efter et par år som selvstændig i Afrika, nåede Mikkel Hemmersam lige at komme hjem, inden coronavirussen tog fat, og så var det oplagte næste skridt at være med omkring FC Nordsjælland.

- Jeg savnede at være en del af et projekt, så jeg valgte at komme hjem, og jeg kom så i dialog med FC Nordsjælland, Tom Vernon og Jan Laursen. Jeg kom ind og var med omkring Mansour-overtagelsen og nogle andre ting, og der gik ikke så længe før de så spurgte, om jeg ikke ville være sportsdirektør, siger Mikkel Hemmersam, der tillægger det stor værdi, at han fik en stor føling med Afrika og afrikansk fodbold.

- Jeg tror, Tom Vernon og Jan Laursen var nysgerrige på, hvordan det gik med den virksomhed, jeg hvade, så jeg har haft løbende kontakt med dem i de to år, jeg var i Afrika. Og jeg tror, at Tom var nysgerrig for at se, hvordan jeg udviklede mig. Ikke mindst som menneske. For jeg troede, jeg kunne det hele, da jeg kom til Afrika, men så fandt jeg ud af, at jeg nok skulle lytte lidt mere. Og med tiden kom forståelsen så for den afrikanske kultur og værdier. Noget af det, man i Europa har en tendens til at glemme, siger han og fortsætter:

- For eksempel at være en del af et lille samfund. Her i Danmark er man mere individuel, men dernede står man sammen i lokalområdet. Det er en stor familie, som stod sammen.

- Jeg kørte også nogle gange gennem landskabet nede i Burkina Faso og kom til at tænke på, om jeg egentlig var mere lykkelig end de mennesker, jeg så dernede. Det med at sætte pris på det simple - at man har mad og et sted at sove. Her i Danmark har vi en masse ting. Men der kom en refleksion over, hvad det er at være glad eller lykkelig.

Tanker der i den grad deles af Tom Vernon, der startede Right to Dream i sin egen stue i et hus i Ghana, og nu har Hemmersam så overtaget de sportslige tøjler fra Jan Laursen.

Er forskellige Sådan da, for han understreger flere gange, at der skal flere kokke til at få retten til at simre i FC Nordsjælland.

- Jeg tror på, at man skal have et godt samarbejde. Ingen kan det hele alene. Vi skal være gode som et team og spille hinanden gode, siger Mikkel Hemmersam.

- Der er Jan meget anderledes end mig, så vi komplimenterer hinanden rigtig godt. Jan har erfaring og tænker over tingene, hvor jeg måske er den, der eksekverer lidt mere. Samtidig er vi begge analyserende, og så er der en gensidig respekt for hinanden.

På sigt er det meningen, at Jan Laursen i højere grad skal være den, der tegner de overordnede linier i FC Nordsjælland, men Mikkel Hemmersam så skal stå for det sportslige.

Også selv om den nye sportsdirektør endnu ikke er det første navn, de udenlandske klubber ringer til, hvis de vil have fat i FC Nordsjælland.

- Det er mig, de skal ringe til, kan man sige, men der er mange, der har Jans nummer fra gamle dage, griner Mikkel Hemmersam.

- Men derfra gør vi det, at vi finder den bedste person til at løse en given sag. Og det er også flere end bare os to. Men vi laver en glidende overgang, hvor Jan Laursen stadig er meget involveret, men over tid så vil være mindre og mindre inde over.

- Jeg håber, vi kan tage det bedste fra begge verdener med nogle af mine nye ideer og kæde det sammen med de ideer, der er her i forvejen og så sætte det sammen på en ny måde. Vores strategi er stadig den samme med at give unge spillere chancen. Men udviklingen går sindssygt stærkt, og vi skal være endnu skarpere på de ting, vi skal være gode og bedre til.

Med andre ord er der langt fra lagt op til en revolution i FC Nordsjælland, selv om der er skiftet ud på en markant og central post i klubben.

- Jeg tænker ikke, at det kommer til at være så meget anderledes. Det kan være, der kommer lidt mere opmærksomhed på mig nu og de beslutninger, der bliver taget. Men det ændrer ikke på den scouting og rekruttering, vi har i klubben. Det er jo ikke mig, der sidder og finder spillerne alene, siger Mikkel Hemmersam.

Helt nyt er et transfervindue da heller ikke for sportsdirektøren, da han også var sportsdirektør i det seneste transfervindue i januar.