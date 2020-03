Jeppe M. Cieslak i landsholdsdragten sidste sommer ved VM for U19 i Nordmakedonien - skifter fra GOG til Nordsjælland Håndbold. Foto: IHF

Ny spiller i en krisetid

20. marts 2020

Håndbolden og al anden sport ligger stille, og Nordsjælland Håndbold holder Corona-pause på sidstepladsen i Håndboldligaen.

Men tingene peger alligevel lidt fremad for den nordsjællandske klub, der fredag kunne præsentere en ny spiller til den kommende sæson.

Her tager 19-årige Jeppe Cieslak turen fra GOG til Nordsjælland for at konkurren om en plads på venstrefløjen.

- Jeppe er en klassisk fløjspiller, der ud over at have mange forskellige afslutningsvarianter også besidder en dejlig frækhed i sit spil og en stor målkådhed, lyder det fra cheftræner Simon Dahl i en pressemeddelelse.

- Han passer på alle tænkelige måder perfekt ind i vores strategi om at turde give unge, ærgerrige og talentfulde spillere chancen for at udvikle sig mest muligt.

Forhandlingerne med fløjen har stået på over længere tid, oplyser Nordsjælland Håndbold, der til gengæld glæder sig over, at man har sikret sig spilleren i to år, selv om det endnu er uvist, om det hedder Liga eller 1. division til den kommende sæson.

- Det vil være det rigtige for min udvikling, da jeg vidste, at man i Nordsjælland tror på unge spillere. Nu kender jeg Simon Dahl fra DHF-træninger, og jeg ved, hvad han står for, så jeg glæder mig utroligt meget til at blive en del af holdet, siger Jeppe Cieslak selv.

Den nye venstrefløj spiller på U20-landsholdet, hvor han blandt andre spiller sammen med en anden Nordsjælland-spiller, Matias Campbell.

Jeppe Cieslak er oprindeligt fra Lolland, men flyttede til GOG i 2016 som en del af et ophold på Oure Idrætsefterskole og Oure Kostgymnasium.

I Nordsjælland skal han erstattet Frederik Iversen, der tager turen tilbage til Jylland og familien omkring Skanderborg efter en enkelt sæson i Nordsjælland.