Ny rekord til stor samling

Det skete ved Flanders Cup i Oordegem i Belgien, hvor den 16-årige Hillerød-løber for første gang i denne sæson stillede op i et baneløb. Det skete på distancen 5000 meter - en måned efter at han sikrede sig det danske mesterskab i 10 kilometer på landevej.

Men tiden 13,44,52 minut var mere end rigeligt til at sikre ham den danske rekord. Det er ny dansk rekord for i flere aldersklasser, og tiden er seks sekunder hurtigere, end den det danske løbefænomen Henrik Jørgensen satte for U19-løbere ved et stævne i Oslo for 41 år siden.