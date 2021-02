FC Helsingørs cheftræner skal i dag kigge på en estisk landsholdsspiller for at se, om han kan tilføre truppen noget. Foto: Mads Hussing

Ny prøvespiller: Estisk landsholdsspiller træner med i dag

Det kan være, at FC Helsingørs fans skal lære Mihkel Ainsalus navn. For den estiske landsholdsspiller skal træne med truppen de kommende dage.

Grunden til at han eventuelt kan skifte udenfor transfervinduet er, at han står uden klub, efter at han det seneste halve år har været i PFK Lviv i ukrainsk fodbold. Før det har han spillet for de mangedobbelte estiske mestre Flora Tallinn.