Ny landsholdsudtagelse i FC Helsingør: Tæt på OL med Sydafrika

Liam Jordan er udtaget til det sydafrikanske OL-landshold, der skal spille træningsturnering.

26. maj 2021 Af Mads Hussing

Han kom til Helsingør i vinter og fik en kontrakt på bare et halvt år. Den chance har han grebet.

Liam Jordan har tidligere fået forlænget kontrakten med 1. divisions nummer fire, og nu er han også udtaget til det sydafrikanske landshold, der i den kommende periode skal spille træningsturnering i De Forenede Arabiske Emirater. Her skal han og Sydafrika møde Brasilien, Sydkorea og Argentina.

- Det er en kæmpe ære at repræsentere sit land. Jeg er taknemmelig for at landstrænerne har fulgt mig, og valgt mig som del af en stærk landsholdstrup.

- Jeg glæder mig til at være del af holdet igen. Jeg er glad for at de har fulgt mig efter jeg er skiftet til FC Helsingør, og forhåbentligt set at jeg udviklet mig i det seneste år, hvor jeg synes jeg har udviklet mig og blevet mere moden, både som fodboldspiller og uden for banen.

- Jeg glæder mig også til at kunne repræsentere klubben på landsholdet, og vise at hvis man tror på det, og arbejder for det, så behøver man ikke spille på allerhøjeste niveau for at komme i betragtning. Det bliver en stor oplevelse, siger Liam Jordan ifølge en pressemeddelelse fra klubben.

Træningsturneringen spilles fra den 5. til den 13. juni.

To andre udtagelser

Udover Liam Jordans udtagelse, har FC Helsingør to andre spillere udtaget til landshold, da Elijah Just og Callum McCowatt begge er blevet forhåndsudtaget til New Zealands bruttotrup til OL, hvor den endelige trup vil blive offentliggjort 18. juli.

- Det flugter enormt godt med vores strategi, at vi har nogle rigtigt gode unge drenge, der kan udvikle sig og være interessante for deres landshold. Det siger også noget om den type fodbold vi spiller, og det miljø vi har skabt, at vi kan finde og udvikle landsholdsspillere i Helsingør.

- Vi glæder os meget til at se de tre udfolde sig på den helt store scene til OL. Jeg tror måske ikke folk helt ved, hvor stort det er for hele Helsingør by, at vi nu vil være repræsenteret til en af fodboldens mest traditionsrige turneringer, og verdens største sportsbegivenhed.

- OL er et sted, hvor nogle af fodboldens helt store stjerner har fået deres første gennembrud. Man kunne f.eks. nævne spillere som Jay-Jay Okocha og Kanu for Nigeria, eller Marcherano og Carlos Tevez for Argentina. Det er deroppe vi er, siger FC Helsingørs sportschef Brian Gellert, der naturligvis er stolt over udtagelserne.