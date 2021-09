Rungsteds fans må kigge langt efter Henrik Hetta i øjeblikket. Foto: Mads Hussing

Ny Rungsted-stjerne på hospitalet i fire dage

Sport Nordsjælland - 15. september 2021 kl. 17:28 Af Mads Hussing

Han skulle have været med på isen, men han må stå og kigge på, når de andre spiller i Champions Hockey League og i den hjemlige isliga.

Henrik Hetta har været kaptajn for Malmø Redhawks, men i denne sæson tørner han ud for Rungsted. Det gør han dog ikke i øjeblikket. Der kigger han mest på holdkammeraterne på isen, der spiller Champions Hockey League og Ishockeyligaen.

- Jeg vil jo være derude. Det er det værste, man kan gøre - bare at stå stille og se dem spille. Jeg har spillet Champions Leaague før, og det er spændende at få testet sig af mod de bedste i Europa.

- Det er en stor udfordring, og det er spændende matcher. Jeg håber at komme tilbage til de sidste to matcher i gruppen, siger Henrik Hetta til Frederiksborg Amts Avis.

Han er ikke med, da han fik en speciel skade i den første kamp i Ishockeyligaen i denne sæson mod Herlev.

- Det var ikke nogen speciel situation, hvor jeg fik en tackling. Der er to situationer, som jeg kan tro, det kommer fra. Der er en tackling, som er en slags tackling, man får 100 af på en sæson, og den anden var jeg, da jeg faldt ned på isen. Men det var stadig ikke noget specielt. Det var noget, der sker i næsten hver kamp, siger Henrik Hetta, der efter to perioder kunne mærke, at der var noget galt.

- Jeg synes, der var noget forkert med min stemme og min overkrop. Jeg havde luft på en mærkelig måde i halsen, og min stemme var mærkelig, siger Henrik Hetta, der fik en klar besked af lægerne.

- Lægerne sagde, at jeg skulle på hospitalet med det samme.

- Når man ikke ved, hvad det er, så bliver man selvfølgelig lidt bange for det. De tog rigtig godt hånd om mig på hospitalet i Hillerød. Det var virkelig kanon, siger Henrik Hetta, der lå på hospitalet i fire dage.

- Lægerne har forklaret mig, at det var en »freak accident«, for det var ikke en speciel situation, jeg fik skaden. Det var selvfølgelig ikke sådan, jeg ville have, at sæsonen skulle starte, siger han og ser det positive i situationen.

- Det er positivt, at jeg kan komme tilbage, og lægerne sagde til mig, at det kunne have gået meget værre. Jeg havde held i uheld, siger Henrik Hetta.

Nu skal der gå et par uger, før han kan tjekkes igen af lægerne, og nu skal alt hele stille og roligt. Hvis alt går vel, så er Henrik Hetta klar til de to næste kampe i Champions Hockey League mod franske Rouen i begyndelsen af oktober.

Henrik Hetta kom til Rungsted før denne sæson efter en stribe sæsoner i svensk ishockey for Malmö Redhawks og Skellefteå.

- Jeg ville gerne igang med en ny udfordning. Rungsted er et hold, der spiller i CHL og som gerne vil vinde ligaen. Det var lokkende.

- Jeg kan også fortsætte med at bo i Malmø, så det føltes godt. Jeg kender også et par spillere - Persson og Hardt - de fortalte også, at det var et godt sted, siger Henrik Hetta, der kører sammen med de andre spillere, der bor på den anden side af Øresund.

- Det fungerer rigtig godt, og er meget lettere, når man skal fire afsted. Så har man lidt at tale om, og man kan skiftes til at køre, siger han.