Ny Helsingør-sejr: Haren blev matchvinder og måtte udgå

TV-seerne skulle være klar fra start. For der gik ikke mere end 25 sekunder, før FC Helsingør fik tilkendt et indkast i højre side.

Det var ikke til at se, at Vendsyssel ikke havde haft bolden i mål i foråret før kampen mod Helsingør, for de havde flere gode chancer.

FC Helsingør kom bedst ud til 2. halvleg, og Lucas Haren - der bare bliver bedre og bedre - modtog bolden i feltet fra Callum McCowatt, og efter et par driblinger væk fra målet, så vendte han sig rundt og sendte bolden over i fjerneste hjørne.

Der gik dog kun et par minutter mere, inden han måtte udgå med en skade, og ind kom Elijah Just, der selv har været ude med en skade siden efteråret.

FC Helsingør forsvarede i det sidste kvarter sejren hjem, og Vendsyssel havde ikke noget modtræk. Der var kun et par løse skud udefra, som ikke var til fare for Kevin Stuhr Ellegaard.

Det mest spændende i slutfasen var, at Frederik Bay kom ind til sin kamp nummer 100 for FC Helsingør, og at FC Helsingørs estiske landsholdsspiller Mihkel Ainsalu fik debut, da han kom ind med to minutter tilbage i stedet for Oliver Kjærgaard.