Cecilie Larsen har forlænget sin kontrakt med FC Nordsjælland for en sæson mere.

Send til din ven. X Artiklen: Ny FCN-forlængelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny FCN-forlængelse

Sport Nordsjælland - 16. juni 2021 kl. 15:43 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Nordsjælland har forlænget kontrakten med 20-årige Cecilie Larsen.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Cecilie Larsen er oprindeligt fra Ølstykke, men har også været forbi Hillerød og BSF, inden hun endte i FC Nordsjælland.

Her er hun nu oppe på 25 kampe for klubben, hvor hun især i den sidste del af sæsonen fik en større rolle på holdet.

- Først og fremmest er jeg utrolig glad for at være en del af FC Nordsjælland. Og jeg er dermed også utrolig taknemmelig for, at klubben gerne vil samarbejde videre, siger hun til fcn.dk.

- At være en del af FC Nordsjælland er enormt lærerigt, spændende samt en stor mulighed for at udvikle sig- ikke kun på den fodboldmæssige, men også på den personlige front. Jeg ser meget frem til den nye sæson, og hvad den bringer.

Sportsdirektør i FC Nordsjælland Mikkel Hemmersam tilføjer:

- Cecilie har igennem en længere periode været et stort talent og har gjort det rigtig godt her i klubben. I foråret har hun taget store skridt på vores seniorhold. Derfor synes vi, at det kunne være spændende at følge hendes udvikling og potentiale, og derfor har vi valgt at forlænge med hende.