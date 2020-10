Peter Møller er tilbage i Værløse, hvor han for nogle år siden var et stortalent, der var svær for modstanderne at håndtere. Nu er han en del af en ret rutinerede flok spillere, der skal finde ud af at vinde noglere flere kampe sammen, selv om de er meget ens som spillertryper. Foto: Rudi Dalsgaard

Nu skal der vindes i Værløse

Det er slut med at være de små, unge og nye. Denne sæson i Basketligaen skal der lægges på i Værløse, og det er især et mentalt arbejde for truppen.

På papiret ligner det meget det samme for Værløse. En flok danskere med rødder i klubben tilsat lidt udenlandsk power, et par danske profiler og så eller tre nederlag til tre hold fra den fuldtidsprofessionelle Pro A-del af Basketligaen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her