Nu skal Kamaldeen bare vælge

- Han er her, men vi venter jo bare på, at der skal ske noget. Det er op til Kamaldeen selv og hans beslutning. Vi har ikke mere at sige, for alt er ordnet med de forskellige klubber. Så vi venter bare.

- Han indgår ikke i planerne, for jeg kan ikke forvente, at han er her eller vælger at sige, at han vil blive. Jeg forventer, at han vælger en af de rigtig gode muligheder, han har. Og at han ikke spiller her i den kommende sæson. Det er det mest sandsynlige, siger Flemming Pedersen.