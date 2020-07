Nu er titlen Sarah Mahfouds

Sarah Mahfoud i VM-kampen mod Brenda Karen Carabajal. Foto: Mads Hussing

Sport Nordsjælland - 20. juli 2020

Da Sarah Mahfoud tilbage i februar besejrede Brenda Carajabal om VM-titlen i fjervægt hos bokseforbundet IBF, da fik den 30-årige nordsjællænder titlen interim-verdensmester.

Det dækkede over, at forbundets officielle verdensmester Jennifer Han havde været ukampdygtig siden en fødsel tilbage i februar 2018. Hun skulle således have titlen tilbage, når hun var klar til kamp igen, men Jennifer Han har opgivet sit krav på bæltet.

Dermed er Sarah Mahforud forfremmet som ubestridt verdensmester hos IBF.

- Jeg synes, det er megafedt, at vi nu har fået slået fast, hvem der er den rigtige mester. Det kunne også have være spændende at tage den kamp mod Jennifer Han, hvis hun havde valgt at vende tilbage. Men nu giver hun afkald på titlen, og nu er der ingen tvivl mere: Jeg er ægte verdensmester i et af de helt store forbund. Den første danske IBF-verdensmester nogensinde, siger Sarah Mahfoud i en pressemeddelelse fra Danish Fight Night.

Heri lyder det videre:

- Nu kan eventuelle skeptikere bare holde deres mund. Nu kan de ikke komme og sige noget mere. Nu er den der, og det er mig, der er på toppen, og så glæder jeg mig bare til at forsvare mesterskabet som verdensmester. Nu er det min titel, og så er det de andre, der skal komme og prøve at tage bæltet, og så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at beholde det. Det glæder jeg mig meget til, siger Sarah Mahfoud, der ikke har været i ringen siden sejren over Brenda Carajabal.

Der har været spekuleret meget i, om det var muligt at lave et rent dansk VM-brag mellem Sarah Mahfoud og Dina Thorslund, der sidder på titlen i superbantamvægt hos WBO. Thorslund skal dog i slutningen af september bokse VM-kamp mod Nina Radovanovic ved et stævne i Struer. Der er ikke umiddelbart planlagt kampe for Mahfoud.

- Når vi kommer i gang igen med kampe, vender jeg tilbage med fornyet energi og et helt andet fokus, for jeg savner det virkelig meget, siger Sarah Mahfoud.