FC Nordsjælland - her Catrine Gryholt fra en kamp mod Fortuna Hjørring - spillede videre i pokalturneringen onsdag.

Nordsjællandske kvindehold videre

Og lodtrækningen har artet sig således, at de to hold nu skal mødes i tredje runde.

FC Nordsjælland var på besøg hos FC Damsø fra 1. division, og det var forhåndsfavoritterne fra Nordsjælland, der snuppede en sikker sejr på 5-1 efter 1-0 ved pausen. Det mål blev scoret allerede efter fire minutter af Florentina Olar, mens Camilla Kur siden scorede et hattrick på godt en halv time i anden halvleg, så de stod 4-0. Agnes Høybye fik reduceret for hjemmeholdet, inden Amanda Andradóttir lukkede kampen med scoringen til 5-1 to minutter før tid.