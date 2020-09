Nordsjællandske golfere med til pige-EM

Ved turneringen skal de fire forsøge at gentage guldet fra 2019, hvor pigelandsholdet vandt hold-EM i Spanien efter en medrivende finalesejr over værtsnationen. En sejr, som de seks spillere modtog Den Gyldne Golfbold for.

- Som forsvarende mester kunne vi godt sige, at guld er det eneste vi går efter, men virkeligheden er, at vi kun har to gengangere på holdet, og sådan vil det være i større eller mindre grad for de andre hold også, siger Claus Mølholm, der er eliteansvarlig i Dansk Golf Union.