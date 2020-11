Jeppe Cieslak blev topscorer for Nordsjælland Håndbold, da holdet slog Team Sydhavsøerne på udebane. Foto: Kim Rasmussen

Nordsjællands rutine slog til igen: Ni sejre i ni kampe

Det var ikke den mest velspillede kamp, da Nordsjælland tog til Maribo og vandt med 30-29.

Sport Nordsjælland - 20. november 2020 kl. 22:53 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Hjemmeholdets træner Ian Marko Fog ville så gerne vinde over sin tidligere klub, men selvom Team Sydhavsøerne var foran flere gange, så lykkes det Nordsjælland Håndbold at hive den smallest mulige sejr hjem.

- Det sidste minut var hårdt at komme igennem, siger Nordsjælland Håndbolds sportschef Jørn Blom.

Nordsjælland Håndbold var ellers foran med 28-25 og så ud til at køre sejren hjem efter en meget lige kamp.

- Der gik lidt gummiarm i den, og det var stolpe-ud, men da det hele spidsede sig til, så tog de sig sammen, siger Jørn Blom.

- Jeg synes, at vi spiller en god kamp, og det gør de også. Vi er holdet alle vil slå, og Ian Marko Fog vil gøre alt for at vinde over os, siger Jørn Blom, der kun har roser tilovers for stemningen i Maribo-hallerne, hvor kampen blev spillet.

- Det er en god hjemmebane med masser af opbakning fra lægterne, selv i de her tider, siger han.

1. division Sydhavsøerne-Nordsjælland 29-30 (15-15)

Nordsjælland: Jeppe Cieslak 8, Kasper Kisum 6, Matias Campbell 5, Tobias Jørgensen 4, Carl-Emil Haunstrup 3, Mathias Bach Møller 2, Andreas Nielsen 2.

Sydhavsøerne: Mikkel Kaagaard 6, Andreas Stryger 6, Kasper Olsen 6, Lukas Kristensen 4, Nicklas Bjerre 3, Nichlas Bomholt 2, Daniel Sørensen 1, Frederik Sørensen 1

Udvisninger: Sydhavsøerne 5, Nordsjælland 4

Det gik godt for Nordsjælland, selvom det i flere tilfælde kunne have gået den anden vej.

To gange havde Team Sydhavsøerne frit skud uden målmand, men begge gange brændte de. Den ene gang gik bolden forbi mål, og den anden gang ramte de stolpen.

Det var tydeligt en masse spillere, trænere og ledere, der havde det godt med, at der blev spillet håndbold igen.

- De var glade for at komme i gang igen. Det kunne man se på alle på banen, siger Jørn Blom, der tager en vigtig ting med sig fra kampen: To point.

- Det er uomtvisteligt det vigtigste. Nu er vi klar til træning lørdag og næste fredags kamp mod Skive, siger Jørn Blom, der godt var klar over, at spillet måske ikke altid var lige kønt.

- Lige nu drejer det sig om at hente point, og så tager vi det gode spil senere, siger han.

Mens Team Sydhavsøerne har tidligere Nordsjælland-spiller Daniel Astrup i truppen, så har Nordsjælland Håndbold lollikken Jeppe Cieslak med, og han blev nordsjællandsk topscorer med otte mål.

- Han er jo hernede fra, og han synes, det var fedt at få lov til at spille hernede, siger Jørn Blom.

Der er nu seks kampe tilbage for Nordsjælland Håndbold inden jul. Den første bliver spillet på fredag i Hillerød.