Nordsjællands nedrykning kendt ugyldig

I første omgang er Nordsjælland Håndbold reddet fra den nedrykning, som holdet blev pålagt, da turneringen blev afbrudt med to runder igen af grundspillet. På samme måde EH Aalborg fra kvindernes liga og Odder fra mændenes 1. division gået fri. De har lige som Nordsjælland klaget over afgørelsen.

Udvalget for Proffessionel Håndbold har efterfølgende ytret ønske om at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

- Vi kan forstå at DHF arbejder på at indkalde til et ekstraarordinært repræsentantskabsmøde. Hvis meningen er at få godkendt tvangsnedrykninger, så vil vi gerne komme med et alternativt forslag. Vi vil foreslå, at der ikke rykkes ned, kun rykkes op. De øvrige beslutninger om blandt andet DM-guld og internationale kampe er vi helt indforstået med siger Nordsjællands kassemester, H. P Dueholm.